Gallardo evitó calentar la previa con Ariel Holan

16/03/2019 -

River e Independiente se enfrentarán mañana en el estadio Monumental de Núñez por la Superliga y en la previa hubo declaraciones cruzadas entre el entrenador Marcelo Gallardo y su colega Ariel Holan. Todo surgió a partir de los dichos del DT del Rojo que en conferencia de prensa expresó: “Estamos al horno si él se queja.

Qué tenemos que decir nosotros”, respondió Holan cuando le pidieron una opinión sobre las afirmaciones de Gallardo que dijo que su equipo se sintió perjudicado con los fallos arbitrales. La no t i c i a v i a j ó a Núñez. Y cuando a Gal lardo le di jeron que el entrenador de Independiente habló de salir al Monumental “con la guardia alta”, respondió pensando que Holan había hecho un análisis futbolístico del partido que se jugará el domingo.

Hasta que le avisaron que el comentario fue por su expresión sobre los arbitrajes. “Me da la sensación que somos dos equipos que tenemos mucho entusiasmo a la hora de jugar los partidos. Pero si Holan dijo lo que dijo por los árbitros, no quiero entrar en polémicas. No me gusta hablar antes de los partidos de los árbitros”, explicó el “Muñeco”. En cuanto al partido de mañana, Gallardo consideró que el equipo de Avellaneda “busca el arco al igual que nosotros por la forma de juego y será golpe por golpe, veremos cómo se da, toman riesgos igual que nosotros, por ahí en eso los equipos se parecen en las intenciones”.

Con variantes Mientras que del posible equipo titular el DT destacó: “Algunos cambios va a haber, necesitamos frescura porque venimos de un gran desgaste por tantos partidos y va a ser un partido dinámico, algunos los tengo en la cabeza y los voy a terminar de evaluar mañana (por hoy)”. Consultado por el tema de la falta de contundencia ofensiva, el técnico opinó: “Me preocuparía la falta de gol si no creáramos situaciones, yo les debo dar tranquilidad y confianza para que puedan anotar, pasa en los partidos que se abren y otros que no. Lo bueno es no volverse loco”.

Y, sobre la adaptación del defensor Fabricio Angileri contestó: “Se va a ir potenciando, no es fácil llegar y ponerse la camiseta, hay que darle tiempo al tiempo, esta semana va a tener posibilidad de trabajar, es un proceso, aún no pudo ni traerse la ropa desde Mendoza”. En cuanto al equipo titular que no fue confirmado por el entrenador, sería con: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Camilo Mayada: Ignacio Fernández, Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Cristian Ferreira o Juan Quintero; Rafael Borré y Lucas Pratto.

En otro orden de cosas, quedó descartado para la concentración del partido frente a Independiente, el zaguero paraguayo Robert Rojas, quien se resintió del esguince de tobillo derecho que padeció hace un mes al poco tiempo de debutar.