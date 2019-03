Lawn Tennis y Old Lions debutan hoy de visitante

16/03/2019 -

Old Lions y Santiago Lawn Tennis debutarán hoy en el Torneo Regional del NOA 2019, ambos como visitantes en Tucumán y desde las 17, en el inicio del certamen en el que tomarán parte los mejores 14 equipos de la región, se extenderá hasta julio y cuya fase regular será con el sistema de todos contra todos en una zona única.

Los encuentros de hoy serán sumamente complicados, ya que mientras el León visitará a Tucumán Lawn Tennis, los rojiblancos deberán enfrentar nada menos que al actual campeón, Los Tarcos. Con la base del plantel que redondeó un muy buen 2018, Old Lions intentará sorprender en el Parque 9 de Julio a los ‘Benjamines’, que por tradición siempre aparecen en el lote de candidatos a pelear el título. E

l año pasado el León estuvo a punto de ganar en los dos encuentros disputados en el escenario de esta tarde y por eso hoy intentará que la tercera sea la vencida. Mientras tanto Lawn Tennis, con nuevo cuerpo técnico y con un equipo joven que ya sumó un buen rodaje la última temporada, deberá vérselas ante un Tarcos que en el Regional del año pasado fue de menos a más y terminó ganando en gran forma el certamen, por lo que obviamente arranca como candidato.

Este año los 14 equipos no fueron divididos en dos zonas sino que jugarán a una rueda todos contra todos y al cabo de las 13 fechas, los dos primeros se clasificarán de manera directa a semifinales, en tanto que los cuartos de final serán protagonizados por los equipos que ocupen de la tercera a la sexta posición. Los otros 8 equipos finalizarán su participación en la temporada. Además, los 7 primeros del certamen se clasificarán para jugar los distintos torneos nacionales, pero además se asegurarán un lugar para el Regional 2020, que tendrá a sólo 10 equipos en la Zona Campeonato. Los otros 3 conjuntos surgirán de un certamen que se jugará entre los 7 equipos que no lograron la clasificación directa, más los 3 primeros del Torneo de Ascenso 2019, en el que participará Santiago Rugby.

El resto La primera fecha del certamen, que se jugará íntegramente esta tarde, se completará con los siguientes encuentros: Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Tiro; Natación y Gimnasia vs. Jockey Club (Tuc); Huirapuca vs. Cardenales; Universitario (Tuc) vs. Lince y Universitario (Sal) vs. Jockey Club (Sal). Los encuentros de intermedia darán comienzo a las 15.30.