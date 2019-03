Olímpico presenta su artillería en Río Gallegos

16/03/2019 -

Olímpico se presentará esta noche en la ciudad de Río Gallegos, distante 3028 kilómetros de nuestra ciudad, donde enfrentará a Hispano Americano, en busca de su tercera victoria consecutiva, segunda en calidad de visitante. El equipo de Adrián Capelli llegó con la autoestima elevada, tras las victorias obtenidas ante La Unión de Formosa (93 a 83), en el Vicente Rosales, y Boca (76 a 71), en La Bombonerita, que le permitieron acceder a la duodécima posición en la tabla, con un récord de 10 triunfos y 10 derrotas.

Enfrente tendrá a un rival que llega golpeado por las derrotas sufridas ante Gimnasia (75 a 73), Weber Bahía (87 a 85) y Argentino (95 a 87), que lo hicieron caer a la decimotercera posición, con 9 triunfos y 9 traspiés. Olímpico deberá respetar el libreto de su entrenador para fortalecer sus chances de quedarse con el juego y estirar el buen momento que atraviesa en la competencia.

Otros partidos La jornada de esta noche se completa con otros tres juegos: 21.30, Comunicaciones de Mercedes vs. Libertad de Sunchales y Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. Regatas Corrientes; 22, Obras vs. Atenas (por TyC Sports).