Indican tratamiento tutelar a menor con antecedentes

16/03/2019 -

Un menor de 16 años que robó un celular e hirió con un cuchillo a la víctima, será trasladado al Centro de Guarda de Menores en Conflicto con la Ley e iniciará un tratamiento tutelar, por disposición de la Justicia local. El hecho que derivó en esta decisión de la Justicia, ocurrió a mediados del pasado mes de febrero, en circunstancias en las que un menor se encontraba sentado en la vereda de la casa de unos amigos en el barrio Parque, cuando cuatro personas se abalanzaron sobre ellos, y el imputado le tomó un celular que tenía la víctima.

El damnificado reaccionó, y logró quitarle el aparato, pero su agresor extrajo de entre sus pertenencias un cuchillo de unos 25 cm de hoja, y lo hirió por la espalda a la altura de la cintura. Nuevamente le quitó el celular y se dio a la fuga. Posterior al hecho, fue aprehendido por la policía y luego se convirtió su aprehensión en detención, y quedó alojado en la Comisaría del Menor y la Mujer.

En el legajo existe la denuncia de la madre de la víctima, declaraciones testimoniales, certificado médico, el informe psicológico del encartado que manifiesta una carga temperamental y el apego al consumo de alcohol y drogas. Las fiscales Dras. María Belén Pan y Natalia Simoes que estuvieron presentes en la audiencia, solicitaron que el menor sea trasladado al Centro de Guarda de Menores en Conflicto con la Ley, puesto que en reiteradas oportunidades ha cometido delitos en contra de la propiedad, en los que en algunos de ellos puso en riesgo la vida de las víctimas y la suya propia cuando recibió una lesión por la que estuvo hospitalizado. También se supo en audiencia que el imputado debía iniciar un tratamiento psicológico, pero no lo concretó.

Y su familia expresó que no pueden controlarlo. Por su parte, la Defensa Oficial, no se opuso al pedido de la Fiscalía, entendiendo que era lo mejor para poder resguardar la salud del menor y para que inicie un tratamiento psicoterapéutico. Finalmente, la jueza de Control y Garantías Dra. María Gabriela Núñez de Cheble, luego de escuchar a las partes, expresó que es una medida extrema, pero no queda otra alternativa puesto que se intentó trabajar en el resguardo del menor con la familia anteriormente, pero no se logró un resultado exitoso. Por lo tanto, ordenó el traslado del agresor al Centro de Guarda de Menores en Conflicto con la Ley para que inicie allí un tratamiento tutelar por el plazo que estimen los profesionales.