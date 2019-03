Indignante: niegan el regreso de Tiziano por trámites burocráticos

Fotos Niegan el regreso de Tiziano por trámites burocráticos

Hoy 20:21 -

Un médico de Aerolíneas Argentinas no autorizó para que Tiziano Ulises Guzmán Laini regrese desde Buenos Aires a Santiago del Estero en avión, “porque es un paciente recién operado”, aunque su madre totalmente indignada por la situación, en diálogo con EL LIBERAL indicó que tiene el alta médica y la autorización del profesional que lo atiende, para que viaje.

Tiziano nació en 2010 con Síndrome de Prune Belly, una uropatía obstructiva que le impidió orinar desde la gestación y causó que tuviera megavejiga y malformaciones en sus riñones. Esto le originó una insuficiencia renal que obligó realizarle un trasplante de riñón, órgano que le fue donado por su propia madre, Natalia Laini, en 2011.

Natalia indicó que hoy tenían boleto en avión a las 16.15 para regresar a Santiago, por lo que se trasladaron al aeropuerto a las 15 y “cuando fuimos a embarque y presentamos todos los papeles, el médico de la empresa, telefónicamente dijo que no autorizaba el viaje porque es un paciente recién operado”.

“Presenté el alta médica, la historia clínica y la epicrisis de Tiziano, pero no quisieron autorizar el viaje, incluso nunca pude hablar personalmente con el médico, sólo fue por teléfono, no le conozco la cara”, indicó indignada.

Precisó además que “son trámites burocráticos que llevan cinco días por lo menos, y nosotros no tenemos en dónde quedarnos, además todo cuesta y no tenemos dinero suficiente, no esperábamos que íbamos a tener este problema”.

Respecto del estado actual de Tiziano, Natalia explicó que el pequeño de 9 años “se encuentra muy estresado, porque además es un paciente con autismo y desde hace tres días lo venimos preparando y avisándole que volveríamos a Santiago, pero nos negaron el regreso.

“Ahora estamos tramitando para volver en colectivo, no es lo ideal porque Tizi tiene una vesicostomía (conexión creada quirúrgicamente entre la vejiga urinaria y la piel utilizada para drenar la orina de la vejiga) y son muchas horas de viaje”, indicó.