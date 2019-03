CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de marzo de 2019

17/03/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CINE. PROHIBIDO PASAR, HÉRCULES VIGILA

19.00 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA (CONTINUACIÓN)

21.00 MINUTOS PARA GANAR

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 LOS SIMPSONS

23.15 VERDADES SECRETAS

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL14

12.30 EL RINCÓN DE LA EMPANADA TV

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES vs. DEFENSORES DEL SUD

18.30 EL PODIO

19.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 DALE FERRO

21.30 VHS

22.30 SGO., PUEBLO QUE BAILA

23.00 TORNEO REGIONAL: GÜEMES vs. COMERCIO

CANAL4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

12.51 MAREA ROJA

03.08 DULZURA AMERICANA

06.25 MIS OTROS YO

08.47 DUELO DE TITANES

11.03 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

11.23 HULK

14.02 LOCOS POR LAS NUECES

15.43 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES TITANES. UNIÓN EN ACCIÓN

17.18 DUELO DE TITANES

19.34 LA SOMBRA DEL PODER

22.00 EL ORIGEN

TNT

02.11 ANNABELLE

03.52 LA ÚLTIMA CARTA 2

05.20 BUZZ - SEASON 7

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.48 RICKY RICÓN

08.27 TOY STORY

09.54 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

11.37 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

13.48 VENGANZA LETAL

15.32 TOY STORY 3

17.28 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

19.34 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

22.00 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

00.37 ANNABELLE

TCM

00.21 PUNTO LÍMITE

02.35 BONNIE Y CLYDE

04.32 LOST

05.17 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 LA NIÑERA

06.50 LA NIÑERA

07.13 LA NIÑERA

07.36 LOST

08.21 LOST

09.04 LOST

09.52 LOST

10.36 CASADOS CON HIJOS

11.01 CASADOS CON HIJOS

11.26 CASADOS CON HIJOS

11.51 LA NIÑERA

12.14 LA NIÑERA

12.36 LA NIÑERA

13.00 LOST

13.44 LOST

14.28 CASADOS CON HIJOS

14.53 CASADOS CON HIJOS

15.18 TERRENO SALVAJE

17.04 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO CONTRAATACA

19.27 STAR WARS. EPISODIO VI - EL REGRESO DEL JEDI

22.00 [REC]

23.28 TIMECOP

SPACE

04.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 22 MINUTOS

07.05 CAPTAIN PHILLIPS

09.38 KARATE KID

12.05 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

14.19 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

16.32 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

19.03 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE

22.00 LA CUMBRE ESCARLATA

A DÓNDE IR

TEATRO ADATISE

(LIBERTAD 175)

* HOY, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA “ATRINCHERADOS, (¿QUIÉN ESTÁ PRESO?”.

* VIERNES 22, ALAS 22, IRMA, MÚSICA POPULAR.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* MAÑANA COMENZARÁN LAS CLASES DE GUITARRA DESTINADAS A NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO TENER EL INSTRUMENTO.

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, SUBIRÁ A ESCENA “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO DESTINADO A LOS NIÑOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

EL VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES DE LOS DEL VINALAR, PRESENTARÁN SU DISCO “TU NOMBRE”

CASA DE LA CULTURA Y DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

17/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10

(Cast) 21:40 (Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

17/03 - 19:20 (Subt) 21:45 (Subt) 00:10

(Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

17/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45

(Cast) 21:15 (Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

17/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

17-20/03 - 22:20 (Subt)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

17/03 -13:50 (Subt) 16:25 (Subt) 19:00

(Subt)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

17/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MALIGNO APTA 16 años con

leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00-19:20- 22:00-

22:40

CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP con

leyenda

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLANO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30