Thelma Fardín: “No hay avances en mi causa”

Thelma Fardín volvió a hablar de la causa que le inició a Juan Darthés por violación, tras la gira que hicieron con el elenco de Patito Feo en el 2009. “No hay avances en mi causa. El país donde me tocó hacer la denuncia está en una situación institucional compleja y la cancillería insiste, pero no tenemos respuestas”, dijo la actriz en Agarrate Catalina, que se emite por La Once Diez.

“Estas causas quedan impunes, la única alternativa para las víctimas es sanar a partir de hablar y se cae en una re victimización constante”, destacó Fardín a Catalina Dlugi.