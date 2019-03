FÚNEBRES | 17 de marzo de 2019

17/03/2019 -

FALLECIMIENTOS

Erika Fernanda Lencina (Loreto)

Angelez Petrona Paz (Nva. Francia)

Silvia Noelia Verón

Miguel Ángel Colovini

Sara Esteher Vazquez

Mabel Elizabeth Etse

Ilda Antonia López Vda. de Herrera

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Su esposa María, sus hijos Diego, Yanina, Franco, Alejandra, Vanina, Iván, Enzo, hijos pol. , nietos, hermanos y demás fliares., sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787,

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Angela G. de Aguirre y sus hijas Maria Eugenia y Maria Mercedes y flia., acompañan a la flia. Vitar en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Nene Seleme y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

CHAZARRETA, MIRTA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Sus hermanos Teresita, Viviana y Carlos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, MIRTA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El equipo de Conducción, Personal Docente, Administrativo y de Maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Mirta Mabel Chazarreta y acompañan con afecto a la Prof. Belén Chazarreta, docente de la institución y a su familia en este doloroso momento.

COLOVINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Su hermana Elisa Colovini de Ares, sus sobrinos Rudy y Li Ares acompañan en su dolor a su hijo Miguel.

COLOVINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Nos deja un gran ser humano, un señor de la vida, leal, honesto, nos deja un amigo, un gran amigo... Un hermano de la vida, un gran compañero y un tremendo vendedor en Ñaro - Suixtil, te despedimos con enorme dolor tus amigos Julio Sosa y su esposa Ana N. Moyano. Pedimos a nuestro Padre, Dios misericordioso, te reciba en su bella morada y te de el descanso eterno. Gracias Miguelito y hasta siempre.

COLOVINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Mario A. Balestrini participa el fallecimiento de su amigo y colaborador en las empresas Ñaro-Suixtil y Britches, en las que se desempeñó como vendedor durante 36 años. Será siempre recordado por su honestidad, competencia y don de gente. Ruega oraciones en su memoria.

ETSE, MABEL ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Su sobrina Patricia Etse y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETSE, MABEL ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Y todo el que cree no morirá jamás. Sus sobrinos Susana Etse, Agustina Espeche Etse, Emiliano Espeche Etse y Macarena Espeche Etse, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETSE, MABEL ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Su flia. de corazón Elvecia, Graciela, Walter, Luis, Dani, Luis, Noni, Manuel, Sol, Virgi, Manu Paz, Agustín, Flavia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ETSE, MABEL ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Y todo el que creé no morirá jamás " Las compañeras y Amigas de su sobrina Susana de la promoción 82, del Colegio hermanas Franciscanas, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ETSE, MABEL ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Señor ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin " Mario Luis Seiler, Claudia Marcela Jerez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GUTIERREZ, ARMANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. La Comisión Directiva y Socios del Club de Los Abuelos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del Sr. padre de su colaboradora Sra. Raquel Gutiérrez, rogamos oraciones en su memoria.

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Sus hijos Ramón, Rosa, Raúl, Rosario y Rubén, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Sus sobrinos Dr. Víctor Napoleón Abdala y Dora Reynoso, hijos Marisa, Víctor, Marili y Gustavo y flias. la despiden con profundo dolor su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Sus sobrinos Hilda Reynoso y José Carlos Saín, sus hijos José Domingo, José Carlos, Raúl y Pablo Saín y familias participan con dolor el fallecimiento de la tía Ramona, Descansa en paz.

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Su sobrina Lylia Reynoso de Carola, sus hijos Cristina Carola de Moreta y Mario R. Carola y familia despiden con dolor a su querida tía Ramona. Elevan oraciones en su memoria y ruegan resignación cristiana a sus hijos y demás fliares.

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Sus amigos Ricardo Tarchini, Luis Tarchini y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Raul Reynoso.

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. La empresa Wagner, directivos y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del compañero Raul Reinoso y acompaña a sus hijos.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (TICO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tus amigos y compañeros de trabajo, que siempre te llevarán en el corazón: Tere, Sebastián, Lolo, Micky, Walter, Edith, Karina, César, Fabiana, Sandra, Lucas y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (TICO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su ex compañeros y amigo Héctor Audino Zerda y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Graciela Arias, sus hijos Graciela, Silvia y Marcelo (a), hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Olga Palumbo de Quatrini participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Cristina y eleva oraciones al Altísimo en su memoria.

MORE, DIEGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Su madre Mirta, esposa Liliana, hijos Vanina, Ariel, Guadalupe, Tomás, Simón, Luna, hnos Juan, Mariano,Claudia, su Lela: Elba y demás fliares, vecinos y amigos participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en cementerio de Maco EMPRESA SANTIAGO.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín y Nadia, Magdalena y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Los compañeros de trabajo de su hermana Andrea: Dra. Ana Alzogaray; Dr. Juan C. Gavioli, Dr. Mario Arce, Dra. Sara Rentería de Salido, Dra. Meli Ibarra de Baldiviezo, Dr. Pablo De Bonis, Dr. Francisco Gavioli, Dra. Carolina Vargas, Dra. Mercedes Ayud, Dra. Gabriela Carrascosa, Dra. Lucía Zavaleta, Dr. Martín Uardene, Dr. Martín Cusack, Dr. Sebastián Seva Montero y personal administrativo participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Claudia y Néstor Flores, Cassiana y Daniel Rueda, Guillermina y Ferni Viaña y Monse, acompañan en su dolor a nuestros hermanos y amigos Miky y Mariana y a toda nuestra querida familia Olmedo De La Llama. Rogamos oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Nora R. Rafael de Jimenez participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña con cariño y en oración a sus padres y hermanos, sus queridos ex alumnos. Ruega por su paz en el Señor ; consuelo y fortaleza para su familia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Desde Tucumán, Nelly Goytia, abraza con cariño a Estefi por el fallecimiento de su querido hijo y hace extensiva sus condolencias a su padre, hermanos y demás familiares. Que Dios les de la fortaleza necesaria para superar esta pérdida tan dolorosa.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Oscar Muratore, Julia Escolano de Muratore y Analia Muratore y flia., acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz eterna.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sebastian Antonis y familia., participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo y amigo Agustin Olmedo De La Llama. Ruegan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Edmundo Lescano y Silvia Gómez Paz participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Quien derramó ternura solamente duerme y espera". Estefi querida, que dolor tan grande invade en estos momentos en tu corazón, con inmenso cariño te abrazamos en este dolor a ti, a tu esposo, a sus hermanos Mariana, Andrea, Daniela y Agustín, al igual que a sus hijos y demás fliares. Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad y flia. elevan plegarias por su eterno descanso.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Queridos Estefanía y Oscar: El Señor les dé fortaleza para sobrellevar este inmenso dolor y los ilumine a todos con su luz celestial. Ruth Filippa de Frediani y sus hijas Romina María y Melisa María y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus amigas de la infancia Romina María y Melisa María Frediani Filippa de Paz, sus hijos Pedrito Rímini Frediani y Eva Mora Paz Frediani, lamentan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por la resignación cristiana de sus padres y hermanos. Descansa en paz querido Oscarcito.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Hetty Pacheco Galván participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida colega Andrea y acompaña a su familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María del Carmen Botterón participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Stefi y su familia en este difícil y doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Cecilia Neder, José Samez y familia, acompañan a Mariana y Miky, sus hijos, padres y hermanos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez de Seiler, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridos Padres Oscar y Stefy en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en memoria. Fortaleza y Fe para su Mamá Stefy.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Hugo Mulki y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y demás familiares y amigos en estos tristes momentos, se eleva una oración en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Javier Jorge y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREZ DE HOYOS, MARIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Sus hijos José, Santiago, Patricia, Esteban, Maga,Ramona, Juan, Karina, Fedérico y Dario, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Caruso Cia. Arg. de Seg. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VAZQUEZ, SARA ESTEHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Sus hijos Oscar, Claudia, Daniela, hijos pol., nietas y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VERÓN, SILVIA NOELIA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Ignacio Rodríguez, Natalia Zurita Azul y Jazmín Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LABORDE, ANALIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Su esposo Hector Rodolfo Rodriguez, sus hijos Joel, Matias, Damaris, Agustin, hijos politicos Angela, Luciana, sus padres Samuel y Esther, sus hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

LABORDE, ANALIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. El secretario de Seguridad de la Provincia Comisario General David Marcelo Pato, participa con dolor su fallecimiento y ruega a Diuos que consuele los corazones de sus familiares.

LABORDE, ANALIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Familia Pato, participa con dolor su fallecimiento y ruega a Dios que consuele los corazones de sus famliares.

ALOSEN, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Su Esposa Susana,Sus hijos Mario, Susana, Alejando, Vicente, Natalia, h. pol. nietos, amigos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio Cristo Rendentor. Fernandez. El cortejo partira de Independencia 189. S.V. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ALOSEN, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo y del H.C.D, obreros y empleados municipales participan con dolor su fallecimiento

ALOSEN, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Arquitecto Rolando Villafañe y su esposa Mirta Méndez, participan su fallecimiento y acompañan a los amigos de la familia Alosen en el dolor y la resignación. Ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BANEGAS, ESTEBAN ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Su esposa Juana, su hijo Hugo, sobrinos y demás fliartes, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio de Laprida, Dto Choya. Cob. Caruso Cia Arg. de Seguros SA. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787,

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Alcira Giro, Jorge Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, pedimos a Dios la pronta resignación de su madre Rosa, su hermano José y de más familiares. Loreto.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa". Participan con profundo dolor de su fallecimiento tus padrinos Ana María, Juan Jose Masino y sus hijos Gaston, Constanasa, Pablo Masino y sus respectivs flias.

LÓPEZ, GLORIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Su esposo, hermanos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán velados en La Tijera e inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Sus hijos Toto, Anita y Lucho, nietos Anabella, Dahiana, Jesús, César, Natalia, Gabriel, Melina, Amely y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza, Clodomira, EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Héctor Bonahora y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. intendente Toto Herrera. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. La Intendente de Colonia Dora, Marcela Mansilla participa con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Diputado Provincial Juan Sequeira participa con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Anita y familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Bloque Partido Justicialista participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Rodolfo y Ana Cappellini, sus hijos Tatiana, Isolda y Renzo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos y compañeros Anita y Toto, acompañan en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Silvio Suarez y flia. y Cachona Suarez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Rita Coria, su hijo Oscar Fernandez y sus nietos Alan y Esteban participan con gran dolor su partida al Reino Celestial.Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Mario Juan y flia; Yolanda Rodriguez de Juan participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Luis Orlando Rojas y flia.participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Anita, Toto y Lucho y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. La Diputada Nacional Norma Abdala de Matarazzo participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Ariel Luis Matarazzo y familia, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Jefatura, Subjefatura y Plana Mayor de la Policia de la Provincia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios que consuele los corazones de sus familiares.

MANSILLA, ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Esther Hallak y flia., acompañan espiritualmente a su apreciada flia.,en este dificil momento. Elevamos oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Solías decir que el tiempo no existe, solo la necesidad de crear un instrumento de control de nuestras vidas. No importa cuantos días, meses o años pasen porque en nosotros permanecerán las experiencias que supiste dejar en cada accionar, en cada encuentro, en cada momento. Priorizando siempre el esfuerzo, la honestidad, la equidad como valores para sortear cualquier adversidad de la vida. No dejamos de citar tus pensamientos o recordar tus anédoctas contadas con lujos de detalles de esa tu memoria prodigiosa o simplemente recordarte con tus ejemplos de vida para significar la nuestra, abrimos camino y continuar con la ley de la vida, como solías decir. Ahora tu espíritu está en compañia de tu esposo Goyo y tus hijos Coco y Cacho que se adelantaron, pero con los que compartiste encuentros y desencuetros y al final.... siempre juntos. Si te lloramos seguramente hubieses renegado, porque siempre nos dijiste que al obrar como se debe en la vida, evitaba penas y lamentos cuando uno se muere. No es posible no llorarte, más aún cuando sentimos que tu presencia física significó para nosotros la protección de un guardián y que cuidabas el bienestar de tu familia y la de los otros. Fuiste nuestro punto de encuentro y de unión. Nunca mediste si podías extender la mano, simplente la dabas. Hoy mucho, algunos o pocos se sumarán a este reencuentro espirutual con vos, pero no dudas que permanecerás siempre en el recuerdo de quienes te conocieron y para nosotros como tu familia es un orgullo saberlo. Te amamos y te decimos hasta siempre Ñata. Hasta pronto reina madre. Su hija Mónica invita a la misa hoy con motivo de cumplirse un mes de su desaparición física, en la iglesia Santiago Apóstol a las 20, 30 hs.

BRACAMONTE, BENITA ARGENTINA (Titina) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, sus familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La familia Niccolai Marcos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 horas en la parroquia San José de la ciudad de Añatuya, al cumplirse el novenario del fallecimiento de nuestra amada "Negrita", donde rogaremos a Dios por su eterno descanso y consuelo para mitigar esta infinita pena.