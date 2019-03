Luis Valoy y el Centenario: “Lo vivimos con mucha ansiedad”

17/03/2019 -

Luis Américo Valoy es uno de los grandes ídolos de Central Córdoba y charló con EL LIBERAL sobre el significado del centenario del club.

“Cumplir cien años es algo muy especial para todos los hinchas de Central, más para aquellos que tuvimos la suerte de jugar y defender la camiseta con orgullo. Fui un privilegiado por ponerme la camiseta del equipo más grande de Santiago”, aseguró.

“Soy uno de los ex jugadores que más va a ver a Central y creo que lo estamos viviendo con mucha ansiedad, esperando que llegue el día para el festejo, que será muy importante para la institución y la gente que quiere al club”, agregó el “Loco”, que hoy estará alentando desde la platea como siempre.

Sobre los festejos, agregó: “Creo que vamos a estar invitados la mayoría de los jugadores que tuvimos la suerte de salir campeón y ser parte de la historia de Central, sería un orgullo”.

En la charla no podía faltar el presente futbolístico del Ferro. “Creo que Central todavía no encontró el juego que pretende el técnico, porque tiene altibajos y es irregular. Es un torneo complicado y duro y a Central le está costando ser más regular”, analizó. “Ascender en el año del centenario sería lo ideal, pero la familia de Central tiene que tener los pies sobre la tierra y no vivir de ilusiones. Tenemos que tener primero una estructura, un trabajo de inferiores, para concretar el sueño de jugar en primera”.