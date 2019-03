Vélez-Unión Santiago y Sportivo vs. Central Argentino, lo más destacado

17/03/2019 -

El Torneo Regional Federal Amateur está en instancias decisivas en cuanto a su fase regular. En ese marco, se completará hoy la octava fecha que puede definir muchas cosas en las zonas 1, 2 y 3 de la región centro, las que involucran a los equipos de nuestra provincia.

El programa completo de la jornada de esta tarde es: Zona 1: 17, Vélez Sarsfield de San Ramón vs. Unión Santiago (árbitro, Néstor Cáceres) y Sportivo Comercio de Campo Gallo vs. Manuel Belgrano de Nueva Esperanza (Luis Ortiz).

Zona 2: 17, Sportivo Tintina vs. Independiente de Fernández (Raúl Canevaro, de Las Termas), Sarmiento vs. Asociación Deportiva Malbrán (Jorge Romero Chazampi, de Catamarca) y Sportivo Fernández vs. Central Argentino (Williams Abdala).

Zona 3: 16.30, Instituto Deportivo Santiago vs. Central Córdoba de Frías (Rubén Falcón, de Catamarca).

El partido más atractivo de la zona 1 será el que animarán Vélez (puntero con 10 unidades) y Unión Santiago (escolta con 8, aunque aguarda el fallo del partido que ganaba 2-0 ante Los Dorados, lo que lo colocará como nuevo líder).

En el local hará su estreno Hugo Corbalán como entrenador, que asumió en la semana tras la renuncia de Germán Montenegro, luego de perder en Las Termas con Los Dorados.

En tanto, Sportivo Comercio (4) se jugará la última chance de prenderse en la lucha ante Belgrano (7), que también necesita los tres puntos.

La zona 2 está al rojo vivo. Central Argentino, uno de los líderes con 14, tendrá una visita de riesgo a Fernández, para medirse con Sportivo (13), que puede superarlo en caso de ganar. Independiente, el otro puntero, se verá las caras con Sportivo Tintina (5), que ya no tiene margen de error. Y Sarmiento (12), que viene con dos triunfos al hilo, buscará meterse en zona de clasificación ante el colista Malbrán (0).

La zona 3, que ya tiene a Güemes (19) como clasificado, presentará hoy un choque clave entre Instituto Deportivo Santiago (4) y Central Córdoba de Frías (6).