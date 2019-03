Bokalic: “Que los candidatos no nos empiecen a versear con cosas lindas que después no se hacen”

17/03/2019 -

Monseñor Vicente Bokalic, titular de la Diócesis de Santiago del Estero, hizo un serio llamado de atención a los candidatos en particular, para evitar la demagogia y en cambio, ofrecer propuestas sinceras y concretas al electorado.

En tal sentido, fue categórico: “Que los candidatos no nos empiecen a versear con cosas lindas que sabemos después no se hacen”.

El obispo santiagueño brindó una entrevista a EL LIBERAL sin filtros, en la que aludió a las elecciones y las promesas de campaña, a la grieta, y a un fenómeno preocupante como lo es el crecimiento de la marginación, la miseria y la pobreza a raíz de la pérdida de fuentes de trabajo y por la inflación.

El prelado abordó lo que fue el último documento de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) titulado “Con esperanza, educación, y trabajo, artesanos de una nueva Argentina”. En este texto, la Iglesia reclamó a los candidatos para las elecciones de este año que impulsen “campañas austeras, con gastos transparentes” y “propuestas concretas” en sus plataformas electorales ante un escenario de “pobreza creciente” y con un “dramático pedido de trabajo” en la población.

“La reflexión se hace en torno al año electoral que estamos empezando a vivir. El objetivo de este pronunciamiento del Episcopado no es hacer un documento más: ya hay muchas cosas escritas, muy bien escritas.

Esto es simplemente reforzar aquellas cosas que fueron escritas, de lo que significa la redacción”, señaló Bokalic.

“Esta paginita -graficó-, porque es un documento concentrado, tiene un encabezamiento que habla sobre la paz, como una de las grandes deudas y necesidades que tenemos en la Argentina y el mundo entero”.

Responsabilidad

“En esta tarea la gran responsabilidad es del mundo político. Como decimos en el documento, la política es una muy noble vocación, tarea y compromiso. Pero puntualizamos ciertas cosas.

Una es el clamor de la república. Somos obispos que hemos venido de todos los lugares de la patria, tenemos los datos de primera mano, son nuestros catequistas, nuestros sacerdotes.

Y hay dos temas claves ahí para el político: uno es el fenómeno de la pobreza creciente, lo padecemos en nuestros pueblos”, alertó el religioso.

Al respecto, describió: “Acabo de estar en La Banda en lugares donde las cosas están difíciles, donde ha crecido la cantidad de gente que está prácticamente con muy poco o casi nada.

La pobreza, la miseria y la marginación han crecido tanto por el cierre de fuentes de trabajo, por la tremenda inflación que hay de los artículos esenciales de la canasta de alimentos”.

“Esto se percibe y nos llegan a las parroquias, y me imagino que en el mundo de la política la gente llega a los municipios para pedir ayuda”, señaló.

“Entonces -ahondó-, me parece que la tarea del candidato es ver cómo se generan otras expectativas, porque hay que generar esperanzas ciertas en nuestra pobre gente. Estamos hablando de los más pobres, que son los que llegan a nosotros”, expuso.

El obispo manifestó que “los candidatos desde el mundo político tienen que saber postergar un poco sus apetencias personales. Uno ve estas campañas o componendas y se pregunta: ¿realmente están buscando solucionar los problemas de fondo? Porque una cosa es decir ‘sí vamos a dar trabajo’, pero que digan cómo lo van a hacer, cómo vamos a poder tener salud, educación, cómo vamos a poder generar trabajo”.

Monseñor Bokalic subrayó que “hay dos cosas claves que dice el documento: trabajo y educación. Es la clave del desarrollo social, de la dignidad de las personas, y del bien común”.

Sin demagogia

Sostuvo que aparte de esas cuestiones esenciales para la gente, “decir cosas rimbombantes, nuestra gente ya no les cree, porque ya hemos pasado por todos los sistemas, y la pobreza ha crecido más, pero hace cuatro años estábamos en 30%”, apuntó sobre la gestión del macrismo, pero también del kirchnerismo.

“Esto es reconocido, hoy estamos más arriba todavía (en los índices de la pobreza), pero digo: el tema es ser sensatos y decirle a la gente con claridad qué quieren hacer, cuáles son las propuestas, pero muy concretas. Que los candidatos no nos empiecen a versear con cosas lindas que sabemos después no se van a hacer, porque ya lo venimos escuchando tanto”.

“Pero el tema de trabajo y de educación son dos cosas claves para este tiempo, que ojalá sea con esperanza, que haya una lucecita en medio de tanto dolor y marginación en este momento”, anheló.

El obispo agregó que la intención de la CEA fue llevar un mensaje a la clase política: “El Episcopado está más allá de la grieta, de las divisiones.

Lo que estamos viendo es que las dos cosas clave para equilibrar, para armonizar, para dar esperanza a la sociedad, es que la gente tenga trabajo y educación”.

-¿Es además un llamado de atención porque la gente está muy mal y que no hay lugar para la demagogia?

-“No le podemos prometer el oro y el moro cuando no lo vamos a hacer, no le podemos decir ‘mañana te vamos a solucionar un problema’ cuando no lo solucionan. Seamos sinceros, transparentes, vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo, no se puede prometer lo que no se puede hacer, porque tampoco la gente lo cree”.