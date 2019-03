“Si la gente no tiene para comer, es un caldo de cultivo para brotes de violencia”

17/03/2019 -

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero señaló que la Iglesia también sigue con preocupación el fenómeno de la grieta. Sostuvo que la misma forma parte del ADN de los argentinos y ante la inminencia del proceso electoral, el obispo Vicente Bokalic pidió a la dirigencia política que “construya puentes” hacia el encuentro de la sociedad.

El documento de la CEA remarca el valor de la paz social, ¿preocupa a la Iglesia que la elección pueda agudizar la grieta?

-Nosotros sabemos que esto no es bueno, que esta división la venimos arrastrando desde hace tiempo. Aparte, somos un país de grietas, esto no es nuevo en nuestra historia, esta es una grieta nueva (con referencia a la política actual), pero tenemos que construir puentes y acá está la responsabilidad de los dirigentes sociales, políticos, empresariales, sindicales, comunicacionales, ustedes (por los comunicadores sociales) tienen una gran tarea.

Por supuesto nosotros desde el mundo religioso, desde nuestra iglesia y las otras iglesias, porque tenemos que generar puentes para los encuentros, tenemos que superar estos antagonismos que rápidamente nos pone en las vereda de enfrente y que parece que somos enemigos al que hay que destruir”.

Justicia social

Bokalic enfatizó que en la Argentina generar puentes ayudará a calmar el “clima social”. Sin embargo advirtió: “Sabemos que no es lo único porque la verdadera paz social nace de la justicia, porque si la gente no tiene para comer, no tiene para trabajar, es un caldo de cultivo para brotes de agresión, de violencia, de malestar social”.

Por eso llamó a “buscar los medios para que los que están más postergados, más en las periferias de los bienes de la vida, puedan sentirse contenidos. Esa es una gran responsabilidad de los políticos”.

Al respecto, lanzó una pregunta retórica: “¿Cuánto se gasta en las campañas? La transparencia y austeridad tienen que marcar las campañas de los candidatos. Sabemos que a veces hay una ostentación, que parece que vivimos en el primer mundo cuando estamos marginados totalmente”.

Pero aclaró: “Esto es un trabajo conjunto, no es echar leña al fuego. Pero me parece que hay una gran responsabilidad del mundo político de generar el encuentro, de buscar juntos soluciones que no son fáciles en un mundo tan complejo, porque estamos en un contexto internacional que tampoco nos favorece. Pero busquemos soluciones serias, dignas, y sustentables en el tiempo para incorporar a los que están más alejados”.