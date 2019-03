Barassi admitió que fue difícil trabajar con Juan Darthés en “Simona”

18/03/2019 -

Si bien Darío Barassi es un actor al que se lo relaciona fácilmente con el humor, a raíz de los personajes con los que arribó a las ficciones de la televisión, esta vez se puso serio para recordar lo

que fue la convivencia con Juan Darthés, en medio de las acusaciones de acoso que habían hecho públicamente Calu Rivero y otras actrices, cuando ambos compartían la tira “Simona”.

“Conmigo fue un compañero de elenco y de camarín. Yo no soy un tipo confrontativo y no sacaba mucho el tema. Lo sacaba más el. Fue una convivencia, desde ese lugar, complicada”, se sinceró en el programa “PH: Podemos Hablar”, que conduce Andy Kusnetzoff.

Y agregó: “Él estaba pasando por todo eso, pero a la vez había que laburar y yo tengo otros 200 mil quilombos en mi vida. Para ser sincero, durante gran parte del proceso de Simona y de esta convivencia, algo me llevó a decir: ‘Le doy una chance, le creo a este tipo que me cuenta su verdad mirándome a los ojos’”.

“Me hablaba del tema sin que se lo preguntara. Me contaba sin cesar, no paraba. Desde cualquier lectura era demasiado raro. Pero elegí no juzgarlo y era como ‘bueno, ya está, no hace falta que hablemos más del tema’”, continuó Barassi su relato.

Aunque admitió: “Era insostenible. Ya no trabajábamos juntos, pero elegí cortar el vínculo absolutamente porque no me podía hacer el bol... y no tenía la necesidad ni la obligación de compartir tiempo con él”.

Calu Rivero, la primera actriz que alzó su voz contra Darthés, a raíz de las escenas de la novela “Dulce amor” en la que había exagerado los besos, también estaba sentada en la mesa de Andy Kusnetzoff, por lo que Darío le habló directamente a ella: “Fue un proceso complicado y te escucho, te banco y te respeto. Me parece buenísima tu postura y me alegro de escucharte tan llana y tranquila. Lo comparto con alegría”, le dijo.