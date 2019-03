Mauricio Macri: "Lo que hizo mi padre era un delito, él formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo"

Hoy 20:53 -

El presidente Mauricio Macri participó de una entrevista que le realizó el periodista Luis Majul y que se emite desde las 20.30 en el programa La Cornisa en la noche de este domingo por el canal América.

El primer mandatario habló de Cristina Kirchner, Marcelo Tinelli, Roberto Lavagna, las críticas de la oposición, la dificultades económicas y la relación con su padre.

"Percibo el enojo de los argentinos", reconoció el Jefe de Estado. A su vez, y a pesar de las críticas, admitió estar "muy tranquilo" con la gestión que viene realizando Cambiemos: "No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", afirmó. "No tengo miedo de ir preso", según destaca el sitio Infobae.

En otro pasaje del reportaje, se refirió a la relación de su padre, Franco Macri, con el kirchnerismo: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

El propio Luis Majul, a través de su cuenta de Twitter, adelantó algunas frases del Presidente y sus impresiones sobre la entrevista.