Rompió la puerta con una barreta, ingresó a la casa de su ex y la amenazó de muerte

La Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar solicitó la detención por 15 días de un sujeto que ingresó a la casa de su expareja forzando la puerta con una barreta y delante de sus hijos la amenazó de muerte.

Según revelaron las fuentes consultadas, el grave episodio ocurrió el pasado sábado, minutos después de las 20.

La víctima se encontraba en su casa del barrio Los Naranjos junto con sus hijos, cuando de repente el acusado se presentó y solicitó que le abrieran la puerta.

La víctima no accedió al pedido, por lo que el acusado rompió la puerta con una barreta que traía. Una vez a dentro comenzó a gritar y amenazarla: “Te voy a hacer c... Más vale que me des a los chicos”.

La damnificada dijo a los uniformados que la primera denuncia la realizó el 10 diciembre del 2018, cuando el acusado también ingresó a su casa sin autorización manipulando un cuchillo, y le dijo “te voy a matar si no vuelves conmigo”.

Quince días después, cuando ella festejaba la Navidad con su familia, en horas de la siesta apareció en la casa y golpeó la ventana, cuando ella abrió él le pidió que saliera. “Vení, te voy a dar los cables que te robé”.

La mujer salió a ver qué era lo que tenía y fue entonces cuando él la tomó del brazo y le dio varios golpes de puño en el brazo y en la cara. El tercer hecho se produjo en el mes de enero del 2019, cuando ella caminaba hacia el Centro de Salud Banda con su actual pareja y fue sorprendida por su ex.

Amenazándolos con un arma blanca, el sujeto les gritó: “Ya van a ver ustedes, los voy a c... matando”. Ante la peligrosidad del sujeto, la Unidad de Violencia solicitó la conversión de la detención por 15 días, ya que faltan varias medidas por realizar.

La Dra. Lucía González, representante del Ministerio Público, expresó que la investigación por el último hecho aún se encuentra en una etapa incipiente y el acusado en libertad podría entorpecerla. La jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini, hizo lugar al pedido de la Dra. González.