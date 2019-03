VIDEOS | Un Macri verborrágico disparó contra Cristina Kirchner, Marcelo Tinelli y Roberto Lavagna

18/03/2019 -

Metido en su traje de candidato más que en jefe de Estado, Mauricio Macri repartió críticas a referentes de la oposición como Cristina Kirchner a la que le enrostró no estar “bien” porque no reconoce la realidad, o a Roberto Lavagna.

Sobre el economista le cuestionó que hizo una “pésima” renegociación de la deuda externa. Pero también criticó a Marcelo Tinelli a quien le pidió que se haga “cargo” de sus reparos al Gobierno y reveló una infidencia sobre el conductor televisivo.

Según Macri, Tinelli le confesó que quería ingresar en la política a través de Cambiemos y que incluso había tenido reuniones con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta en ese sentido.

Estas fueron definiciones que dejó el Presidente en una entrevista con el periodista Luis Majul para el programa La Cornisa que se emite por América.

Consultado sobre si le enojó cuando Marcelo Tinelli dijera que el Presidente y Cristina “tienen el boleto picado”, aseguró que no. Y remarcó que “hoy disfrutamos de una libertad de expresión y opinión como los mejores países del mundo. Y todos tienen derecho a opinar lo que les parezca y también a hacerse cargo”.

Ante la insistencia del periodista, Macri admitió que no le gustó lo que dijo Tinelli: “La última vez que nos vimos no me había dicho eso, él estaba interesado en participar, con Cambiemos. En política”, reveló.

Incluso mencionó que el conductor del Bailando por un Sueño “había hablado muchas veces con María Eugenia (Vidal), con Horacio (Rodríguez Larreta). Pero estamos en una Argentina libre”, reiteró.

Cristina

Macri también dirigió a sus dardos sobre la actitud de Cristina que hizo un video para hablar de la enfermedad de su hija, y denunciar que es producto de la persecución política y judicial. “Me parece que ella no está bien. Es una persona que niega la realidad, y les echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo”, le cuestionó.

Además, señaló que “Cristina no cuidó a los hijos, los involucró en las cosas que hizo”.

Por otro lado, se diferenció de Cristina por el video que ella publicó esta semana, y dijo que él no quiso “hacer uso político de la muerte de mi padre”.

Y también aseguró que la exmandataria “no ayuda con sus visiones arbitrarias, con su realismo mágico”.

Lavagna

Con relación a Roberto Lavagna, quien podría llegar a ser su rival en las elecciones de octubre, tampoco escatimó críticas.

Dijo que “debería tener más humildad” y que “estuvo en todos los gobiernos anteriores”. También dijo que tendría que hacer una “autocrítica” y que “su renegociación de la deuda fue malísima”. Otro de los dardos que le lanzó fue que “puso las retenciones al campo”, a pesar de que el propio Macri el año pasado volvió a reforzar ese impuesto.

Reelección

Por otra parte, Mauricio Macri manifestó que llevar adelante el país es “un trabajo difícil”, pero que pese a todo buscará la reelección por “responsabilidad”, porque aseguró estar “comenzando un camino, ¡cómo voy a decir ‘me cansé’!, es una responsabilidad con la gente que apostó al cambio”, afirmó.

Ramos Padilla

En tanto, consultado sobre el juez que investiga la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, Alejo Ramos Padilla, señaló: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.