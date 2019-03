Ortega le apunta a encontrar la regularidad

18/03/2019 -

“Estoy muy contento por el triunfo, por suerte se nos dio y nos metimos ahí en el lote de los punteros que es lo que queremos”, dijo Pablo Ortega, autor del primer gol de Central, ni bien llegó a la flamante zona mixta del estadio Alfredo Terrera.

“Tuvimos un gran juego y después lo defendimos bien y, con un hombre más, aprovechamos los espacios. Estoy muy contento por eso pero hay que seguir trabajando y seguir mejorando para tratar de traer un buen resultado de Tandil”, agregó pensando ya en Santamarina, el próximo rival.

Sobre su gol, contó: “Me tocó entrar, el técnico me dijo que sea vertical, que encare y que trate de desnivelar en el uno contra uno. Por suerte me quedó una pelota ahí, pude gambetear a uno y gracias a Dios la pelota entró”.

“Pudimos hasta ganar por mayor diferencia, porque teníamos un hombre más y ellos salieron un poco y se abrieron. Aprovechamos los espacios, pudimos convertir el segundo y destaco que pudimos cerrar el partido. Quedaron los tres puntos en casa y ahora a pensar en lo que viene”, añadió.

Ortega piensa en el objetivo. “Si queremos estar adentro del reducido tenemos que ir allá a traernos algo, un resultado positivo. Vamos a trabajar para eso, tenemos una semana corta y trataremos de aprovecharla de la mejor manera”, señaló.

Y para lograr la clasificación, dijo que necesitan ser un equipo regular. “Sin dudas va a ser clave encontrar esa regularidad en esta recta final del torneo.

Si no tropezamos o no volvemos a caer, no tengo dudas de que vamos a estar allá arriba y vamos a terminar bien. Esa es la idea y este triunfo nos viene muy bien para lo que queda”, concluyó el cordobés.