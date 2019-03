La nota suicida de Raffo: “No culpe a nadie de mi muerte”

Hoy 17:55 -

En las últimas horas, el suicidio del médico forense Osvaldo Raffo conmocionó al país. El cuerpo fue hallado en la bañadera, con un disparo y se encontró una nota en la que explicaba los motivos de su decisión.

En la primera nota, dirigida al juez, firmada y sellada, Raffo expresó: “Señor juez. No soporto más los dolores que me aquejan. No culpe a nadie de mi muerte. Dios me perdone”.

Asimismo, dejó una nota para su cuidadora en la que le advertía que algo había pasado: “Silvia, no te asustes. No subas sola. Dios te guarde”.