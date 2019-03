“Peteco”: “No hay nada que reclamarle”

Notas Relacionadas

- “La dueña de esas manos que amasaban con amor el pan de sus hijos. Que descanse en paz. Sus hijos la lloran”, escribió Carlos “Peteco” Carabajal a poco de producirse el deceso de su madre Zita Noemí Correa de Carabajal en su cuenta de Twitter.



Luego, en una comunicación telefónica con EL LIBERAL, remarcó: “No hay nada que reclamarle, no hay nada que haya quedado en el tintero o que haya quedado sin entenderse en la relación, por lo menos conmigo, y pienso que con todos. Todos nosotros estamos felices de la vida que ella ha tenido y también de la manera en que se está yendo porque se puede decir que no ha llegado a sufrir una cosa fuerte, triste, sino que ha estado con lucidez hasta el último momento en donde ya otras partes del cuerpo no han resistido, pero la lucidez, el amor y el humor de ella han estado hasta último momento”.



“Nosotros la seguimos disfrutando y también ella nos ha enseñado mucho. Hemos empezado a aprender con mi viejo (Carlos Carabajal) de este movimiento que hay en la vida, de partidas y de llegadas también. Lo hemos aprendido con mi viejo de una manera linda también porque el hecho de trascender cosas importantes en cada uno de nosotros y hemos seguido aferrado así con mucho amor. Y, ahora, con mi vieja lo mismo. No quedan heridas sino nada más que cosas hermosas, bellas y compartidas hasta ahora mismo. Por supuesto que está la tristeza, están las lágrimas, pero ahora mismo (por ayer) estamos por salir, ando con la guitarra ya que estaba tocando algunas canciones”, reflexionó “Peteco” en su entrevista con EL LIBERAL.



¿“Como pájaros en el aire” es un legado, una declaración de amor de un hijo a su madre?



Sí, por supuesto que es así. Yo, en estos momentos, no puedo verme tanto de ese lado que tiene que ver con la cosa artística que mucha gente conoce sino que es mucho más íntimo. Fue el reconocimiento y la necesidad también (cuando la escribió) porque yo estaba en Buenos Aires. Esa madrugada que yo he escrito esa canción me sentía solo y a lo mejor la necesitaba. Es por eso que me ha salido, como se dice, de una sentada. He ido haciendo la melodía junto con la letra. En ese momento la estaba extrañando, pensaba en ella, me sentía solo en Buenos Aires. Es el homenaje no solo a ella sino también a mis tías, a mi abuela porque a todas las he visto en esa misma situación de amor, de trabajo, de honestidad, de pureza de espíritu y de alma”.