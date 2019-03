Aprovechó que su padre estaba siendo detenido para “gritar” que la abusaba

19/03/2019 - Un grave caso de violencia de género dejó al descubierto el calvario que vive una nena 12 años, quien al ver a su padre reducido por los policías, rompió en llanto y gritó para que no lo soltaran más porque él la abusaba.



El dramático momento se vivió pasada la medianoche, cuando los uniformados de la Seccional 12 recibieron un llamado telefónico que indicaba que en una vivienda del Bº IV Centenario había una mujer que estaba siendo agredida por su ex pareja.



De inmediato los uniformados acudieron al lugar y al descender de la unidad móvil escucharon que una niña pedía ayuda ya que su madre estaba herida, por los golpes que le había dado su padre.



Los efectivos irrumpieron en la casa y, hallaron a la víctima -de 37 años- con golpes en distintas partes del cuerpo y a pocos metros de ella se encontraba el acusado, quien aparentemente estaba alcoholizado.



Confesión



Los guardianes del orden redujeron al acusado y lo trasladaron al patrullero para ser llevado a sede policial. Ante esa situación, una niña de 12 años -hija de la pareja- comenzó a llorar desconsoladamente.



La pequeña se acercó hasta los uniformados y les suplicó que su padre no regrese a su casa porque ella estaba “cansada” de que él la abusara. Ante la gravedad de la confesión, la policía se detuvo y comenzó a interrogar a la menor.



Según revelaron las fuentes consultadas, la pequeña expresó que desde hace un tiempo es víctima de los vejámenes de su padre, y que no se animaba a contarle a su madre, ya que el sujeto la amenazaba con dejarla “huérfana”.



Medidas



Al lugar acudió personal de la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer, que trasladó a la niña y a su madre hasta la dependencia para que radicara la denuncia. La mujer fue examinada por el médico de Sanidad quien constató las lesiones en su cuerpo.



La policía se comunicó con la fiscal de turno -Dra. Cecilia Pacheco- quien ordenó que el acusado quedase tras las rejas, y que la menor fuera examinada por el médico forense.



Además, ante el grado de angustia que presentaba la menor, la representante del Ministerio Público ordenó que fuera trasladada al Centro de Salud Banda para que recibiera contención psicológica.



En los próximos días las causas serán remitidas a la Unidad de Violencia de Género y a la Unidad de Abusos Sexuales, respectivamente.