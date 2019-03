Indican que el viaje de fin de curso lo realizan menos del 50% de los egresados

19/03/2019 - El presidente de la Cámara de Turismo local, Miguel Figueroa, se refirió a los cambios que se impulsan desde la Secretaría de Turismo de la Nación y desde la Federación de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt) con respecto a los viajes estudiantiles, mientras que, por otro lado, indicó que la edición actual del Travel Sale que se inició en la víspera, incluye destinos como Las Termas de Río Hondo y la capital santiagueña.



Figueroa señaló, en primer término, que “va a haber cambios en el turismo estudiantil por la situación económica, pero la idea es garantizar más el servicio, a la par de combatir la venta ilegal”.



Detalló que “en primera instancia se está negociando que la comercialización del viaje de egresados no se realice con una anticipación de 2 ó 3 años, porque no se sabe cómo estará la situación económica en ese lapso. Se corren riesgos muy grandes. La idea es fijar plazos”.



Otro de los puntos en discusión es el valor de la cuota cero. “Apuntamos a que sea el 6% del valor del viaje, además que en caso de contingencia, el pasajero sepa qué es lo que va a poder afrontar el seguro, esto es un trabajo conjunto con Faevyt para proteger al egresado y ahora el turismo estudiantil es la única parte del turismo que está 100% garantizada”.



El operador destacó que ante la caída del año pasado (30%) de viajes de egresados y la esperada para este año (30 a 40%) se comenzaron a promocionar destinos más cercanos. Indicó que “más de un 50% de los egresados de las escuelas de toda la provincia, hoy no tiene un viaje, entonces se pueden promocionar nuevos destinos como Tafí del Valle o Las Termas de Río Hondo que cuenta con muchas plazas hoteleras y actividades de recreación”.



Por otra parte, Figueroa se refirió a la nueva edición del Travel Sale, la propuesta on line de las agencias que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 24 próximo.



“Se podrá acceder a una serie de propuestas exclusivas”, indicó Figueroa.



A su vez, Gustavo Hani, presidente de Faevyt agregó que “esta iniciativa fue pensada y creada para que todas las agencias de viajes puedan formar parte de una acción masiva de comunicación y comercialización de alto impacto. Para nosotros es fundamental resaltar que en esta edición más del 60% de las agencias que participan son pequeñas y medianas, muchas de distintos puntos del país, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Santa Fe entre otras”. Indicó que “creamos esta iniciativa de Travel Sale con tres objetivos claros: impulsar a las PyMES a tener mayor rentabilidad y nuevas oportunidades de negocios; aumentar el conocimiento y visibilidad de las agencias a lo largo y ancho del país enfocándonos principalmente en las pequeñas y medianas, y fomentar una mayor demanda turística con ofertas de paquetes y destinos que cautiven al consumidor”.



En el caso de las agencias locales, Figueroa indicó que “el Travel Sale ofrece Las Termas de Río Hondo con un tour de pesca y aventura, también con Santiago, haciendo recorrido por el norte argentino”.