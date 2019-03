El Parlamento británico deja a la primera ministra Theresa May sin chances de resucitar el “brexit”

19/03/2019 - El presidente de la Cámara de los Comunes británica asestó ayer un golpe potencialmente fatal al acuerdo del “brexit” de la primera ministra Theresa May, al afirmar que el gobierno no puede seguir pidiendo al Parlamento que vote un acuerdo que ya rechazó otras dos veces.



El gobierno pretendía intentar que los legisladores aprobaran el acuerdo en una tercera votación, preferentemente antes de que May participe el jueves de una cumbre de la Unión Europea en la que se espera que solicite al bloque que retrase la fecha del “brexit”, el 29 de marzo. La jefa de gobierno conservadora ha dicho que planea pedir una prórroga de tres meses en el “brexit” si logra aprobar el pacto antes de la cumbre europea, y ha advertido a los diputados que la extensión podría ser más larga, y posiblemente por tiempo indefinido, si llega a la cita sin un acuerdo ratificado por el Parlamento.



Argumento



Pero el presidente de los Comunes, John Bercow, frustró el plan de May, al invocar una convención que se remonta a principios del siglo XVII por la cual los diputados no pueden someter a votación más de una vez ‘la misma propuesta o sustancialmente la misma propuesta’ en un único curso parlamentario.



Bercow dijo que, para poder ser votada, una nueva moción debería ser “fundamentalmente diferente, no en términos de redacción, sino diferente en términos de sustancia”.