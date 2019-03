Un changarín devolvió más de 20 millones de pesos

Hoy 22:21 -

La historia de José Sánchez se viralizó rápidamente en las redes sociales. Él trabaja como changarín en la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, y en las últimas horas devolvió un maletín con 500 mil dólares.

“Me puse muy nervioso y decía: 'No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios, me des salud y trabajo, yo ya estoy contento. Llamé al 101, pero me daba como que estaba ocupado”, aseguró el trabajador de 39 años.

Sánchez informó el hallazgo en una conocida radio local y al día siguiente recibió el llamado del dueño del maletín, quien le agradeció el gesto y le ofreció una recompensa.

Y agregó: “Me contó que esa plata, era para comprar un predio termal en el departamento Colón. Me preguntó en qué trabajaba y le dije que estaba en negro y quería conseguir un trabajo en blanco para tener mutual para mis hijas y mi familia. El hombre me ofreció que cuando compre las termas, me prometió que me iba a llevar con él y darme trabajo en blanco por lo que hice”.

Por último, contó: “Yo le agradecí de todo corazón y le dije que me conformaba con que me llevara a trabajar en blanco con él. Con que yo tenga un recibito en blanco y mutual para mi familia, yo ya estaba conforme”.