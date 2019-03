Venezuela: casi el 90% de la población aprueba una invasión extranjera

19/03/2019 - Casi nueve de cada diez venezolanos opinan que el presidente Nicolás Maduro debe dejar el gobierno sin demora y para cumplir ese objetivo están dispuestos a tolerar la presencia de misiones militares extranjeras en el país, según una encuesta privada divulgada ayer.



De acuerdo con el sondeo de la firma Meganálisis, 88,9% quiere que “Maduro y el chavismo se vayan del poder ya” y 87,5% “cree que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debe autorizar que misiones militares extranjeras se empleen en el país”.



Asimismo, 67,7% afirma que “se acabó” el tiempo para que el antichavismo nucleado en torno de su mayoría en la AN logre la salida de Maduro y 15,4% cree que queda “poco tiempo” para ello, según los datos publicados por Meganálisis en su sitio web.



Por otra parte, 46,3% opina que la estrategia encabezada por el presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, está funcionando “mal” y 34,2% sostiene que va “bien”.



Paralelamente, el reconocimiento a Guaidó como jefe del Estado, que había llegado a un pico de 84,6% a comienzos de febrero, cayó a 63,3%, mientras la aceptación de Maduro subió en ese lapso de 4,1% a 5% y la proporción de quienes no saben a quién reconocer creció de 11,2% a 22,5%.



Apagón



Por otro lado, amplias zonas de Caracas y del vecino estado Miranda volvieron a quedar ayer sin suministro de electricidad, pocos días después del mayor apagón de la historia de Venezuela, que el gobierno chavista atribuyó a un sabotaje y según expertos se debió a falta de mantenimiento y de personal especializado.