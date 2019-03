FÚNEBRES | 19 de marzo de 2019

19/03/2019 -

Fallecimientos

- Marta Albornoz (Las Termas)

- José Luis Rojas

- Nelly Ernestina Carate de Juricich (La Banda)

- Benita Faviana Cabrera

- Zita Correa de Carabajal (La Banda)

- Eusebio Calixto Herrera (Bs. As.)

- Elva Beatris Seu

- Ángel Armando Domínguez (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARGAÑARÁS DE JUÁREZ, ROSA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Su esposo Adolfo Juárez sus hijos Valeria, Matias, Sebastian, Natalia, Lorena, y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Flores el cortejo partirá de calle Monte Kent s/n Bº Gran Malvinas. Cob. Norcen servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CABRERA, BENITA FAVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Sus hijos Carlos Alberto, Hugo Americo, Marta Del Carmen, Jofre sus hijos politicos Liliana, Liliana, Carlos, nietos Adriana, Yael, Jeremias, Miquels, Andres, Paola, Jose, Alejandro, su bisnieto Emiliano sus restos seran inhumados hoy 1830 horas en el cementerio parque de la paz SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Jesús recibe a mi hermana en tu hogar, guárdala, bendícela y pónle paz en su corazón". Vuela alto hermanita me dejas muy roto el corazón, tu hijita será mi luz para poder continuar. Te amo y te amaré siempre". Sus hermanos: Lina, Eduardo, su hermana Flor y su hijita Milagros, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Rogamos una oración en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Dejas un gran vacío aquí, desde el Cielo guíanos hermana. Que brille para vos "Nancy" la luz que no tiene fin. Sus hermanos Walter y María, sus sobrinos Franco, Gabi y Candela despedimos con dolor tu partida y elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Su prima Sara Cuello y sus hijos Mauro, Nahuel e Iván, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Nancy, el Señor te invitó a su jardin para que pudieras gozar de una vida eterna y placentera y aceptaste, hoy estás feliz en ese lugar de luz y paz esperando volver a encontrarnos en ese jardin algun dia. Sus primas hermanas Mercedes y Susana Pérez Coronel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Sus primos Tato, Adri y sobrinos Gime, Virgi y Juanjo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Señor recibela en tus brazos". Sus primos Pablo, Tato, Cinthia y Adriana y sus sobrinos Mateo, Marcos, Jimena, Vicky y Juanjo, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Que el Señor te cuide y te abrace con su ternura". Sus primas Norma, Katty, Marta y Carmen con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Bienaventurados los podres y humildes de corazón... porque ellos verán el reino celestial". Su tía Estella, sus primos Horacio Avalos, Maximiliano y Noemí de Avalos, Rita Isabel Lazo y Domingo Cordero Tamer, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Que no sientan...Que te fuiste, prima amada. Dejando, a tu madre desolada. Que no digan...con la muerte, todo se acaba! Si sembraste, señales de amor que no se olvidan. De cálidas reuniones familiares. Que vivirán en nuestros corazones... y un tesoro de inocencia compartida. En tu joven hija... bien amada. Descansa en paz prima querida. Su prima Rita Isabel Lazo, participa con profundo dolor y ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Mauricio Rodolfo y flia., participa su fallecimiento y acompaña a su amigo Pancho en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Vicente A. Serricci, sus hios Mauro Adolfo, Adrian Nahuel e Ivan Victor Pascual Serricci, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Sus vecinos Carlos Ferreiro, Susana Achával, sus hijos Federico y Matías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos dificiles. Elevan oraciobnes en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Malila de Segura y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Compañeroas del Jardin Nº 23 "Sisita", participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Claudia Cárdenas, acompaña con inmenso dolor a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Las excompañeras del Colegio Hermanas Franciscanas, de su hermana Lina, acompañan con hondo pesar a su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Maria Elena, Roxana y Maria de los Angeles Kralis, Sofi y Anita, participan su fallecimiento. Te vamos a extrañar Nancy. Rogamos oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Tus queridos amigos: Luis y Nanu, sus hijitos Felipe y Luisito participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Sus amigos Zuny y Silvio, su hijita Manuela, participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Sus amigos de siempre. Dorita y Perli, Carlos y Luchy, sus hijos Santiago y María Gracia, Andrés y Adriana, sus hijos Nicanor y Juan Pablo, despiden a Nancy con profundo dolor y acompañan a su familia en este momento.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Su compañera y amiga de promoción del Colegio de las Hermanas Franciscanas Maria Cristina Basualdo, acompaña con tristeza y afecto a su hija Milagros y familia. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus Amigas Adriana Paris, Nuny Figueroa y Vicky Gomez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus compañeras del Jardin Nº 66 "Madre Teresa de Calcuta " participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Sus amigas y compañeras de la promoción 1984 del Colegio Hermanas Franciscanas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Siempre estaras presente en nuestros corazones.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigas María Elena Kralis, Claudia Gómez Velázquez, KuKy Allalla, Mirta Gimenéz, Ana María Pécora, Ana Claudia Mayuli, Nora Matach, Emma Ledesma, Eugenia Vaccari, María Gracia Roca y sus respectivas familias participan con dolor de su fallecimiento.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Marisa Ruso, German, Agostina y Marianela Rodolfo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Cruzamos el infinito a cada paso, nos encontramos con la eternidad en cada segundo. Nuestra querida Nancy: la luz de tu presencia, va brillar por siempre en nuestros corazones Stella, Maxi, Horacio y Noe.

ESCARABAJAL, EPIFANIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Roberto López, Silvia Speciale, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESCARABAJAL, EPIFANIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Juan Carlos Marhe y flia y Juan Martin y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCARABAJAL, EPIFANIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. El Centro de Jubilados y Pensionados Mercantiles, acompaña en este momento de dolor a la flia. de Epi, amigo y fiel colaborador. Lamentable partida de un hombre que formó una familia digna gracias al esfuerzo que le impulsaba su amor por el trabajo. Se ha ido un compañero del grupo y deja el recuerdo de sus destacados valores. Sus amigos ruegan oraciones en su memoria por la Paz Eterna.

ESCARABAJAL, EPIFANIO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Víctor Manuel Paz, secretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan el fallecimiento de su ex socio. Ruegan oraciones en su memoria

HOYOS DE REYNOSO, RAMONA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Pino Montenegro y Pancho Touriño participan su fallecimiento.

LOPEZ, MARCOS Ing. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/3/19|.Sus primos hermanos; Dante López y flia., Marta López de Pascuali y flia., y Normí López de Diosques y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, y su Sra. madre Sofía Montesinos de Abalovich, acompañan con dolor su fallecimiento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Dra. Bibiana Trinidad Meneghini y sus hijos Alejandro Volta, Bibiana Julieta Volta y Bruno Volta acompaña a toda la familia en este momento de dolor yruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Nilda R. Montenegro de Alfano y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de mis queridos amigos de siempre Estefy y Osky. Elevamos oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mariana Bonacina y Georgina Chaumont participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y compañera Andrea acompañándola con afecto y oraciones.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Oski descansa en paz y que tu alma me acompañe y guíe siempre. Adrián Giraudo, sus padres Néstor Giraudo y Cristina Ávila, hermanos y familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. ¡Amiga del alma! compungida por la irreparable pérdida del querido "Oscarin" y confiando en que está bien como "ciudadano del cielo" te abrazo con inmenso cariño y me uno en oraciones rogando consuelo para cada uno de la familia.... Deseamos una feliz resurreción: Bianca Migliorini, Eduardo Boucar, hijos Romina (a), María Florencia, Francisco, Felicitas y Fiorentina Lami Hernández, Agustina, Bernardita y Constantino.

ROJAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Sus hnos. María Inés y Nelson Rojas, hnos. politicos Juan y Abel Martinez, sus sobrinas politicas Soledad, Sonia, sus sobrinos nietos Stefania, Eva, Valentino y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio parque de la paz Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 1602. Te. 4219787.

SEU, ELVA BEATRIS (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Sus hijos, Chiqui, Ani, Lolo, Nene, Poli Vittar, hijos politicos, nietos, Exequiel, Maria Jose, Maria Dolores, Favio, Martin, Bisnietos. Sus restos son velados y sepultados en el cem. Parque de la Paz hoy 11:30 horas servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL. 4219787.

Invitación a Misa

CHÁVEZ, VILMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/17|. Pasaron dos (2) años de tu partida, pero aún sigue doliendo tu ausencia. Que el Altísimo te otorgue paz, serenidad y felicidad, que se te fue negada en la tierra. Su hermana Mirta Chávez de Bustamante y demás familiares invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

CHRISTEN DE LEGUIZAMÓN, ADELA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. Su familia, invitan a la misa a celebrarse hoy en la parroquia San José de Belgrano a las 20,30, al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "Desgraciado quien no haya amado mas que cuerpos, formas y apariencias, la muerte le arrebatara todo. Procurad amar las almas y un dia las volvereis a encontrar". Familia de Armando Coronel invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilicia, con motivo de cumplirse 2 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

DELTROZZO DE JAPAZE, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/18|. Mi bella madre querida, hoy se cumple un año de tu partida al Reino de Dios, donde ya gozas de la paz y felicidad. Su hija Alicia Japaze, sus nietos: Luis y Patricia; Martín y Andrea; Daniela y Daniel; Belén y Manuel; sus bisnietos Lautaro, Luisina, Gonzalo, Lourdes y Pilar invitan a la misa para rogar por su eterno descanso hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

GOROSTIAGA, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Sus hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiarña hoy a las 20 hs en Pquia. San Antonio de Padua, al cumplirse los 9 dias de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JAIMES, AGUSTÍN EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/16|. Hoy hace 3 años que te fuiste y aún tratamos de sobrellevar el profundo dolor que causa tu ausencia... solo el recuerdo de tu sonrisa inigualable, tu infinita bondad y tu sincera alegría nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Guíanos y protégenos siempre "ángel nuestro". Tu padrino Luchy, tu tía Magalí, tu madrina Luciana, tus primos José Luis, Martín y Fernanda, tus sobrinos Valentino y Pilar, Lourdes, Gael, Guillermina, Delfina y Thiago invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia La Inmaculada a las 20 hs. rogando por tu partida al reino celestial.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y que brille la luz que no tiene fin". Hoy hace 3 meses que nos dejaste físicamente pero tú siempre estarás con nosotros. Tu madre Elva Lia, tu hermana Liliana y tu pareja Fabiana te recordaremos en la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/14|. Ede dia me quedé pensando que algunas persona jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no esten. Su escencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreir. Agunas personas jamas nos dejan. Son eternas. Su hija Cecilia Sanchez, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica.

Agradecimientos

Recordatorios

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Solo dejan huellas aquellas personas que a su paso por esta vida han dejado encendidas luces que no se apagarán jamás. Mi princesa tu luz seguira brillando en nuestro camino y en nuestras vidas. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolas, sus tíos abuelos, tios, primos y amigos la recuerdan con inmenso amor a veintidos meses de su partida al Reino de los Cielos.

Responsos

AGUILAR, TOMÁS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. En el dia de tu cumpleaños.Tus hijos Maria Laura, Alejandra, Norma, David y Andrea, tus nietos e hijos politicos. Nunca te olvidaremos. Te recordaremos siempre, tu sonrisa y tu calidad humana. Te queremos padre adorado. Invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, BRAULIA RUPERTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Sus hijos Alberto Ramon, Miguel, Raul, hija pol. nietos, bisnietos y demás familiares partic. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CARATE VDA. DE JURICICH NELLY ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/03/19|. Sus hijos Liliana, Luis, Marcela, Hernan, h. politicos Hector, Enrique, Karina, Cintia, nietos Agostina, Yamile, Franco, Mati, Aldana, Andrea, su bisnieta Malena y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 8 horas en el cementerio de colonia jaime el cortejo partira de Soler y San Carlos s/v servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORREA DE CARABAJAL, ZITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Cristina Fennema y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE CARABAJAL, ZITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Ernesto Schammas, sus hijos Selena, Federico, Malena y Mercedes y el programa Espiritus de mi Tierra participan con profundo pesar y dolor el fallecimiento de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA DE CARABAJAL, ZITA (q.e.p.d.) Falleció 18/3/19|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Alvaro y Roxana, conjunto folclorico Los Nativos participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y familiares. El recuerdo por siempre de Doña Zita en el corazón de nuestras familias. Elevan oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, ÁNGEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. Su esposa Susana Argañaraz, sus hijos Rosa, Patricia, Julia, Gabriela y Samuel Domínguez, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy hoy 17 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Quintana 2168. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LABORDE, ANALÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Personal docente y directivo de la escuela de Formación Profesional y Capacitacion Laboral Nº 36 participan con dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Rodriguez Héctor. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBORNOZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Su esposo, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Elevan oraciones su memoria. Las Termas.

ALBORNOZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Segundo Mariano Ávila y sede del Agrupamiento 86033 de El Charco participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente tutora Nancy Mabel Alderete. Ruegan oraciones su memoria. Las Termas.

HERRERA, EUSEBIO CALIXTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 17/3/19|. Su hermana política Lidia Quintero, sus sobrinos Mabel, Raúl, Silvina, Claudio, Luís, Milagros, Mauricio, Lautaro y Santino, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

HERRERA, EUSEBIO CALIXTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 17/3/19|. La comunidad educativa de la Esc. N° 201 "Rep. de Guatemala" participa con dolor del fallecimiento del tío de su compañera Mabel Herrera. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Flia. Paez,Titi, Llila e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Toto, Anita y Lucho, por la pérdida de su querida madre. Sus restos fueron inhumados en Clodomira se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi), acompaña a su hijo Toto y demás familiares en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ VDA. DE HERRERA, ILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/19|. La comunidad educativa del IFDN° 7 de Clodomira participa con gran dolor el fallecimiento de la madre del Sr. intendente de Clodomira don José Herrera. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÓN DE DÍAZ, LUISA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/3/19|. La despiden con profundo dolor. Su esposo Chichi, sus hijos Juan Carlos, Betty, Analia, Gonzalo, Fabian, nietos, sus restos fueron inhuamdos en el cementerio Parque El Jardin de la ciudad de Frias. Ruega oraciones en su memoria.

RAMÓN DE DÍAZ, LUISA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 17/3/19|. Con profundo dolor te despedimos madre querida. Que el Señor te reciba en su regazo. Su hijo Juan Carlos Díaz, su hija politica Karina Astudillo, sus restos fueron sepultados en el cementero Parque El Jardin de la ciudad Frias.

RAMÓN DE DÍAZ, LUISA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/3/19|. Sus consuegros Jose Astudillo, Garciela Fuentes, hijos, nietos acompañan con profundo dolor a su hijo Juan Carlos y a toda su familia en esta irreparable pérdida. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Jardín de la ciudad de Frias. Ruegan oraciones en su memoria.