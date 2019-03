Con el casco protector, una mujer le dio una paliza a su ex y a la nueva novia del sujeto

19/03/2019 - LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un grave incidente está siendo investigado por la Unidad Fiscal luego de que un hombre y su nueva novia, fuera salvajemente agredido por su ex mujer, quien los sorprendió en la calle.



Según denunc ió e l damnificado, la acusada -de 47 años, residente en el Bº Salitre- se encontraba en compañía de su hermana, cuando él y su pareja se desplazaban en una motocicleta por avenida Perón e intersección con John Kennedy.



El sujeto expresó que las acusadas transitaban en una motocicleta junto al hijo de 8 años que él tiene en común con una de las atacantes. Tras impedirles el paso, la acusada -quien estaba en medio de una crisis de nervios- se quitó el casco protector que llevaba colocado y comenzó a golpear a su ex provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo.



No conforme con las agresiones a su ex, también atacó a la nueva pareja del sujeto y comenzó a gritar “vieja p... sucia y prostituta, y vos carnero”. Mientras que la hermana de la acusada le vociferaba: “Rompiste la relación de mi hermana p... de m...”.



Ante esta situación complicada de amenazas y agresiones y dichos entre las mujeres, el hombre como pudo logró escapar de esa agresión llevándola a su pareja para evitar problemas mayores.



Cuando le consultaron el motivo del problema, la nueva pareja del sujeto -quien finalmente radicó denuncia penal- afirmó que una de las mujeres sería ex mujer de su pareja, con quien producto de su relación tuvieron un hijo el cual tiene ocho años.



Según expreso la víctima, quien también tenía lesiones en su cuerpo, ya hace seis meses pusieron punto final a su relación resaltando que la mujer no supera la ruptura y que esta la persigue hace bastante tiempo en la calle. Además la hostiga con llamadas telefónicas y mensajes de Whatssap.



La denuncia fue radicada en la Seccional 40. Los uniformados pusieron en conocimiento de la situación al fiscal de turno quien dispuso una medida judicial de restricción de acercamiento y convocar en los próximos días a las partes en conflicto.