“Es más lindo pelear arriba que por no descender”

19/03/2019 - Fue uno de los puntos altos de Central Córdoba en el 2 a 0 ante Gimnasia de Jujuy. El volante Cristian Vega está pasando un buen momento y se ilusiona con la clasificación al Reducido de la B Nacional. En diálogo con EL LIBERAL, el santiagueño confesó que es más lindo pelear en la parte alta de la tabla, que pensar en zafar del descenso.



“Conocíamos muy bien esta categoría. Gracias a Dios, este torneo se está viviendo de otra manera. Estamos pensando en pelear por un lugar en el reducido y no en el descenso. Hasta el decimoquinto equipo de la tabla sigue con chances de entrar al reducido. Esto es partido a partido. Debemos dar lo mejor. Es mucho más lindo pelear arriba que por no descender”, destacó el “Kily”.



“Gimnasia no nos hizo sentir incómodos. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un duro rival. Todos en el Nacional B lo son, pero afrontamos este compromiso sabiendo el rival que teníamos enfrente. Hay que valorar y rescatar lo que hicimos nosotros para buscar la victoria de diferentes maneras y lo conseguimos en el segundo tiempo. El rival también juega y tiene méritos. Después de la expulsión, a ellos se les hizo todo más difícil y nosotros lo supimos aprovechar”, dijo Vega, sobre el juego del domingo.



Seguidamente, el volante central habló de lo que mejor hizo el equipo el domingo y del duelo que se viene, ante Santamarina en Tandil.



“Lo que más me gustó del equipo fue la actitud y el carácter. No es fácil venir de una derrota y tener un partido clave de local. Levantamos la cabeza ante nuestra gente. Eso es algo que nos caracteriza como grupo. Ahora debemos afrontar en la fecha que se viene otro partido muy complicado, ante un rival que necesita los puntos. Hay que estar preparados y llegar de la mejor manera para el sábado”, destacó el volante.