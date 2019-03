Ducati espera el rechazo de la apelación

19/03/2019 - Este viernes en la sede suiza de la FIM en Mies están citadas las partes para declarar y presentar sus alegaciones a favor y en contra del deflector que montó en su quilla la Ducati Desmosedici en Qatar, y que pretenden seguir montando, y posteriormente el Tribunal de Apelación de la FIM deberá resolver el recurso de apelación presentado por Aprilia, Honda, KTM y Suzuki contra Ducati y dictaminar si es legal o no.



De esta decisión dependen los resultados definitivos de la primera carrera del Mundial de MotoGP de la temporada, aún con carácter provisional ya que podrían suponer la desclasificación para el ganador Dovizioso y para el sexto clasificado Petrucci además de los 25 puntos en la tabla de constructores y los 35 de la clasificación de escuadras.



Gigi Dall’Igna, el director general de Ducati, ha utilizado el canal oficial del campeonato, la web motogp. com, para dar su versión y mostrarse plenamente convencido de que “estamos seguros de que nuestro trabajo cumple perfectamente con las normas técnicas. Estamos convencidos y confiamos en que en la apelación también se verá que tenemos razón”.



Sorpresa



Reconoce Dall’Igna que MotoGP se puede convertir en una suerte de Far West. “Estamos un poco perplejos por cómo sucedió todo esto. Antes de Qatar, todas las discusiones sobre el reglamento, y ha habido muchas, siempre se han resuelto ya sea dentro de la MSMA o involucrando en la MSMA al director técnico del Campeonato. Es la primera vez que algunos equipos deciden presentar una reclamación contra otro por una duda técnica. Esto marca una clara diferencia con respecto al pasado, una diferencia negativa. El Director Técnico del Campeonato ya expresó su postura y es el único, según el reglamento, que puede decidir si algo montado en la moto es legal o no. Se corre el riesgo de que esto se convierta en “un Far West en el que también mataron al sheriff. Hay peligro de recurrir en todas las carreras”.



Honda está especialmente en su punto de mira: “Hasta Qatar nuestra relación con Honda siempre ha sido correcta. Siempre que había un problema, se debatía en los lugares indicados para ello. Para nosotros esta es la forma correcta de tratar los problemas. En Qatar estos cuatro constructores decidieron cambiar su forma de actuar y lo que más nos sorprende es el comportamiento de Honda, que, con nosotros y Yamaha, es uno de los “padres fundadores. Lo de Suzuki, KTM y Aprilia no entiendo sus posturas”, dijo.