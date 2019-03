Procesaron a Cristina por sobreprecios en el gas licuado importado

19/03/2019 - El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga la importación con sobreprecio de buques con gas licuado.



La decisión del magistrado recayó, además, sobre los detenidos ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.



Bonadio amplió el embargo que ya tenía la senadora en la causa por los “cuadernos de la corrupción” a mil millones de pesos, por ser investigaciones vinculadas.



En esta ocasión la procesó por “cohecho pasivo, o defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta, ambos en calidad de coautora”.



La medida se tomó con prisión preventiva y Bonadio insistió en pedir el desafuero al Senado de la Nación.



En el fallo, Bonadio sostuvo que entre los años 2008 a 2015 “los imputados pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema ilegal destinado a importar GNL a través de diferentes empresas internacionales que intervinieron sin proceso licitatorio”.



La participación de intermediarios y la selección de agencias marítimas que participaron de la operatoria también se realizó ‘sin licitación’ y esas empresas “facturaron a precios con variaciones injustificadas, componentes que incidieron en el precio finalmente abonado que generó un perjuicio económico a las arcas del Estado”, sostuvo Bonadio.



Bonadio también procesó a ex directivos de YPF y Enarsa y trabó embargos que van entre los 200 y 300 millones de pesos.



Con éste, la ex presidenta suma tres procesamientos con prisión preventiva: los otros dos son en la causa de los “cuadernos” y en la que se la acusa de haber buscado encubrir a los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la Amia a través de la firma de un memorándum de entendimiento con ese país.