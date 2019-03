“Macri está nervioso porque el país está muy mal en lo económico”

19/03/2019 - El ex ministro de Economía Roberto Lavagna dijo que “es evidente que Macri está nervioso, hay razones para que esté nervioso. El país está mal, está muy mal en lo económico”, introdujo, y replicó: “En todo caso, si se trata de hablar del pasado, cuando el Presidente logre una economía con crecimiento de 9%, inflación de 10%, superávit gemelo y creación de empleo, hablamos”.



“Todos lo sabemos. La producción está cayendo a pico, 200 mil puestos de trabajo perdidos, el ‘no llegamos a fin de mes’ es lo que los argentinos sienten’.



- ‘Lamentablemente, Macri ha actuado con mucha soberbia. Va a terminar su gobierno de cuatro años con tres con caída de la producción, y solo uno positivo. El promedio es claramente negativo. Sigue insistiendo en que este es el único camino y no: este camino nos lleva a acá. Hay que bajarse de la soberbia y pensando por qué estamos acá’.



El economista, que aseguró que será candidato si logra un consenso de distintos sectores detrás de su figura, fue muy duro con la estrategia de Cambiemos de señalar a la ‘herencia’ como responsable de los inconvenientes económicos: “Cuando uno pretende ejercer una función pública lo único que no puede permitirse es lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse a gobernar”.



En cuanto a la deuda externa dijo que “la negociación con los acreedores se resume en dos palabras. Por cada peso que la Argentina debía, se llegó a un acuerdo de pagar 25 centavos. Las dos terceras partes aceptaron voluntariamente porque entendieron cuál era la situación del país. Hubo una pequeña parte que terminó de negociar Macri: por cada dólar debido, pagaron 1,50. Eso no es una negociación y responde todo. Hay que acostumbrarse a mirar los datos y no el discurso, el verso”. Agregó que “este gobierno devaluó y no pasa nada porque devalúan en un contexto en el cual lo único que producen es inflación. Cuando me tocó asumir, la inflación era 10,4% mensual. Íbamos, como decían algunos consultores que hoy todavía hablan, camino a la hiperinflación. La clave, cuando uno tiene que acudir a una medida que no es simpática, es lo que uno hace después para que los precios no se coman la devaluación”.



“Cuando uno está en una situación de inflación tan alta, de muy al to endeudamiento y demás, lo primero que tiene que hacer es llamar a los distintos sectores sociales e intentar un acuerdo económico-social. Esto es imprescindible”.