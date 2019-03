Colocarán implantes subdérmicos gratis en diversas Upas

19/03/2019 - El Ministerio de Salud de la provincia informó que hoy continuará con el programa de colocación del implante subdérmico, un método anticonceptivo que brinda protección durante tres años y que es totalmente gratuito.



De acuerdo con la información oficial, el cronograma establecido en la capital santiagueña es el siguiente: hoy, en UPA Nº 20 del Bº Villa Esther; mañana, en UPA Nº 24 del Bº Santa Lucía; jueves 21, en UPA Nº 21 del Bº La Católica; martes 26, en la sala APS Mariano Moreno II; jueves 28, en Caps Nuestra Señora del Rosario. En abril, el miércoles 3, se colocarán en el Caps Hipólito Yrigoyen.



La cartera sanitaria recordó que el implante subdérmico es un anticonceptivo, una varilla muy pequeña, finita y flexible que se coloca en el brazo (debajo de la piel), con anestesia local. El implante libera una hormona (progestágeno) en forma continua que impide la ovulación. Una vez colocado brinda protección por 3 años y puede retirarse cuando lo desees.



Para la colocación tienen prioridad las adolescentes y jóvenes de hasta 24 años de edad. También para mujeres de otras edades en determinadas situaciones de salud en las que el uso de otros métodos anticonceptivos no es recomendable.



Para colocarse el implante, las interesadas deben acercarse a la UPA o Caps más cercano, se programará el turno y se brindará información acerca de este método anticonceptivo. En el caso de las adolescentes no es obligatorio el acompañamiento ni permiso de un adulto.



Además del método anticonceptivo de implantación subcutánea, existen otros métodos en los centros de salud pública, como el DIU, la pastilla anticonceptiva oral, el SIU, etc., todos son gratuitos. El implante no protege del VIH/Sida ni de otras infecciones.