“Sacha” Sáez quebró el maleficio en el clásico

19/03/2019 - ¡Cuánta alegría para el santiagueño Sebastián “Sacha” Sáez! Marcó por primera vez desde que llegó el año pasado como refuerzo a Universidad Católica de Chile y lo hizo nada menos que con un doblete en el clásico ante Colo Colo y después de 133 días.



El partido terminó 3 a 2 a favor de la Católica, pero todas las miradas se llevó el ex jugador de Central Córdoba que así logró romper el maleficio.



“Son rachas que tenemos los delanteros. Todos los delanteros siempre erramos. A mí me pasó en Audax Italiano y Unión San Felipe. El único camino es el trabajo”, expresó el atacante cuando analizó el mal momento que atravesó con la falta de gol para su equipo.



Luego agregó: “Hay que sacrificarse mucho y una de los planteamientos era tapar la salida de los volantes de Colo Colo. El primero era yo, por eso estuve pegado a Pavez para evitar pases entre línea. Más allá de los goles, siempre hay que hacer un trabajo defensivo”, explicó el Sacha.



El santiagueño también habló de la confianza que siente de sus compañeros. “El equipo me da demasiada tranquilidad desde que comenzó el año. Siempre supe que en algún momento se iba a abrir el arco y tenía claro que generaba oportunidades”, expresó.



La alegría era tan grande en el vestuario de Universidad Católica que hubo compañeros de Sáez que salieron a darle su apoyo y lo felicitaron por su vuelta al gol.



“Trabaja muchísimo. Lo sufre más que nadie porque los goleadores quieren hacer goles. Nosotros intentamos que tenga situaciones. Es el goleador que mostró hoy y es nuestro goleador. Es nuestra carta y nosotros lo bancamos. El técnico también lo banca mucho. Ojalá que sea un envión porque de verdad se lo merece. Trabaja mucho”, expresó Luciano Aued, el volante argentino con el que comparte plantel y una gran amistad.