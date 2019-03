Alfaro: “La evolución del equipo ya se está dando”

19/03/2019 - Los números acompañan a Gustavo Alfaro luego de una docena de partidos en Boca, equipo con el que apenas perdió un juego. El entrenador, que viajó ayer a una Cumbre de Técnicos de la Conmebol, tuvo un comienzo de ciclo positivo. Y luce tranquilo y contento.



“Los resultados te dan confianza y la confianza te permite ajustar las cosas de una manera más ordenada que si hubiera que hacerlo desde la necesidad. La evolución se está dando, en los tiempos del fútbol”, explicó antes de embarcar rumbo a Asunción.



Alfaro, además, consideró que el parate por la fecha Fifa sirve para establecer un punto de inflexión para el primer semestre de este año.



“Terminamos una etapa necesaria y ahora empieza una que es más difícil que es cerrar la clasificación (en la Copa Libertadores) en un grupo muy apretado y difícil”, sostuvo sobre la competencia continental en la que debutó con un empate ante Wilstermann y en la que luego cosechó un triunfo como local frente a Tolima.



Con respecto a su viaje para reunirse con colegas, convocados por Conmebol, indicó: “A veces ser escuchado está bueno y que más allá de la intención después venga la acción y no sea solo por convocarnos”.



“Vamos a tocar el tema del VAR también. Es un tema delicado, no solamente aquí, sino que lo podemos ver en distintas partes del mundo. Creo que, por lo que tengo entendido, Conmebol está especializando gente para trabajar en ese aspecto. Es algo importante porque las sutiles diferencias que pueden llegar a existir en criterios termina marcando el destino de una institución”, confesó Alfaro.



Respaldo a Gallardo



Por su parte, el DT de Boca, al igual que el de San Lorenzo, bancó a Marcelo Gallardo al cuestionar la sanción de la Conmebol, impidiéndole estar en el banco y en el vestuario junto a su equipo.



“Lo que le pasó de no poder dirigir ni bajar al vestuario son incomodidades muy importantes para poder desarrollar nuestro trabajo. Cuando tengamos actos de indisciplina o reglamentarios tenemos que pagar nuestras sanciones, pero no se nos puede privar de hacer nuestro trabajo”, manifestó el entrenador antes de partir hacia Paraguay.



Almirón, por su parte, había dicho algo similar al respecto: “Hay momentos en los que parece que están persiguiendo al entrenador y lo tratan como un delincuente. No poder estar en el vestuario, como le pasó a Gallardo el año pasado, es demasiado drástico. Es para rever y veremos lo que se hablará en la reunión”.