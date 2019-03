19/03/2019 - El enganche de River Plate Juan Fernando Quintero será operado antes del fin de semana próximo, probablemente el viernes, por la rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, lesión que le demandará entre 6 y 7 meses de recuperación, dijeron fuentes del cuerpo médico millonario.



El colombiano sufrió la grave lesión a los 12 minutos del segundo tiempo del partido en el que River derrotó a Independiente por 3-0 en el estadio Monumental.



Luego de los estudios médicos del caso, el club informó que el enganche colombiano sufrió “la rotura de ligamento cruzado anterior” de su rodilla izquierda.



Si bien el diagnóstico sobre los tiempos de recuperación se conocerán de manera exacta luego de la intervención quirúrgica a realizarse antes del fin de semana, desde el cuerpo médico “millonario” se asegura que estará sin jugar “no menos de 6 ó 7 meses”.



“No te angusties por nada de lo ayer pasaste, Dios trae un nuevo tiempo, donde te olvidarás de lo que te causó tristeza”, escribió el jugador en su cuenta en la red social Instagram.



En respuesta a los más de 10.000 comentarios recibidos, Quintero expresó: “Ggracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para enviarme un mensaje, una voz de aliento y mucha fuerza ¡¡SOLO QUIERO AGRADECER A TODOS¡¡ esto se cura con amor y fe...”. En tanto, River ya hizo el pedido a las autoridades de la Superliga para poder sumar al lateral Fabricio Angileri en la nueva copa que se disputará desde abril próximo.



Además, extenderá el pedido para tener otro cupo en caso de que se decida incorporar algún jugador ante la baja de Quintero.



Si bien no hay certezas sobre la posibilidad de un refuerzo, la idea es iniciar las gestiones administrativas que por ahora no tienen la autorización de la Superliga aunque en River descuentan que lo aceptarán “ya que es un nuevo torneo”.



Angileri está habilitado para jugar la Copa Libertadores, en reemplazo del lesionado Milton Casco, y el ex Godoy Cruz podría estar en el equipo cuando River juegue por la Copa Argentina en Salta ante Argentino de Merlo, el 16 de abril, además de la final de la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense de Brasil, en mayo.



En cuanto a un posible refuerzo, reglamentariamente para la actual Libertadores debe esperar a los octavos de final que se desarrollarán en la segunda parte del año, cuando se reabra el libro de pases y el período para contratar jugadores de todo el mundo.