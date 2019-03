Un asteroide pasará a una distancia menor a la que hay entre la Luna y la Tierra

-

Un asteroide descubierto por primera vez el 9 de marzo de 2019, pasará esta semana en relativa proximidad a la Tierra, informa el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Según los cálculos de los científicos, el máximo acercamiento a nuestro planeta ocurrirá el 22 de marzo: el cuerpo celestial, designado como 2019 EA2, pasará a una distancia de 306.171 kilómetros de la Tierra, es decir, estará más cerca de lo que está la órbita de la Luna.

Las estimaciones preliminares muestran que el tamaño del asteroide es entre 18 y 40 metros, o aproximadamente entre 1,5 y 2 veces mayor que el famoso bólido de Cheliábinsk. De acuerdo con las observaciones, la velocidad del asteroide en relación con la Tierra es bastante reducida: 'solo' 5,37 kilómetros por segundo.

Los expertos de la NASA señalan que esta será la mayor aproximación del asteroide 2019 EA2 a la Tierra en 112 años. El siguiente acercamiento con nuestro planeta tendrá lugar en marzo de 2131.

Por su parte, el director científico del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias de Rusia, Borís Shústov, calificó al asteroide 2019 EA2 como poco interesante para los astrónomos profesionales, según reseña RIA Novosti.

"Para nosotros no es un evento excepcional, sino un fenómeno común", aseveró el científico. "Cuerpos de 10 a 60 metros de tamaño vuelan más cerca de la Tierra que la órbita de la Luna 10 veces al año. Son cuerpos grandes, y los más pequeños vuelan más a menudo... Si hubiera volado 20.000 kilómetros sería interesante".

