Le "hackeó" la cuenta de Instagram a Duki y ahora son amigos

El cantante de trap más conocido de Argentina, Duki, vivió un insólito momento cuando un niño le "hackeo" su cuenta de Instagram, que tiene más de 2,7 millones de seguidores.



El pequeño, de usuario @iervasiii, posteó una imagen de sí mismo en el Instagram del trapero acompañada de un texto en la que arrobaba su cuenta e invitaba a la gente a seguirlo.



Unas horas más tarde, Duki utilizó su cuenta de Twitter para explicar lo sucedido, en este sentido dijo: "Anoche no me hackearon Instagram, sino que adivinaron mi contraseña, que es superbásica porque sino me la olvido. Un niño sintió lo que es ser Duketo por un rato".



El problema se desató porque la contraseña era demasiado previsible: como todos los fans de Duki saben, él es un aficionado de Dragon Ball, y la serie de letras y números que el artista había elegido para proteger su cuenta eran Goku123.



Lejos de ofenderse, Duki se lo tomó con humor y le mandó un mensaje amistoso al hacker, quién luego compartió la charla privada en sus historias y, entre risas, etiquetó al autor de #ModoDiablo.