Para Pagni, “Cambiemos no quiere que se sepa lo que investiga Padilla"

Fotos El juez Alejo Ramos Padilla se presentó, días atrás, ante el Congreso de la Nación.

Hoy 10:39 -

"Daría la impresión de que el oficialismo no quiere que se investigue lo que está investigando el juez Alejo Ramos Padilla”, dijo el periodista Carlos Pagni en un intrigante comentario editorial donde trata de desentrañar el caso que involucra al juez Padilla, al fiscal Stornelli, al Gobierno y al “submundo” de los servicios de Inteligencia.

El periodista de La Nación se refirió así al “enojo del poder ejecutivo y de Cambiemos”. por la presentación de Padilla en el Congreso y abrió un abanico de posibilidades.

“¿Qué es lo que vuelve sospechosa esta indignación del Gobierno?”, se pregunta Pagni.



“Cuando Ramos Padilla pidió que fuera D’Alessio a declarar a Dolores, desde el Servicio Penitenciario -que depende del Ministerio de Justicia- dijeron: ‘No podemos mandar al testigo porque no tenemos nafta’. Daría la impresión de que el oficialismo no quiere que se investigue lo que está investigando Ramos Padilla”.

Pagni se refiere al caso que se desencadenó el pasado mes de enero, cuando el empresario rural Pedro Etchebest denunció a Marcelo D’Alessio con pruebas fílmicas y grabaciones por haberlo extorsionado, supuestamente en nombre de Carlos Stornelli, para no involucrarlo en este expediente.

D’Alessio, quien se presentaba como abogado y como agente de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, exigió a Etchebest 500.000 dólares, cantidad que después rebajó a 300.000, para que el fiscal no incluyera al empresario en las investigaciones.

La denuncia de Etchebest, que grabó todos sus encuentros con D’Alessio, recayó en manos de Padilla, juez que desde entonces avanzó con celeridad en este caso y que resistió los intentos de que la causa sea trasladada a losTribunales Federales de Buenos Aires, donde trabaja Stornelli junto a Bonadio. Este lunes el Gobierno presentó formalmente la denuncia contra el juez Padilla.

Pagni recuerda que en sus declaraciones ante el juez, Ramos Padilla dice: “Me encontré con algo. Con un fenómeno que no aparece ahora, que está dañando a la democracia argentina desde hace mucho tiempo y que es un aparato de inteligencia descontrolado: mafias de espionaje clandestino”. “Esto es lo que está estudiando Ramos Padilla. Y posiblemente es esto lo que le está molestando al Gobierno”, afirma.

“Padilla se encuentra con informes de inteligencia de cuestiones que tienen que ver con la vida de Maria Eugenia Vidal”, dice el periodista, quien advierte que si esto fuera cierto “estaríamos en presencia de un espionaje clandestino entre gente del Gobierno contra gente del Gobierno, o de gente de Cambiemos contra gente de Cambiemos”.

“Lo importante es que Padilla se metió con lo que no hay que meterse”, reflexiona Pagni. “Este es el submundo de la inteligencia que contamina desde hace muchos años la vida de la Justicia en la Argentina. Hay una contaminación vergonzosa que ofende a la democracia argentina, entre servicios de inteligencia oficiales o clandestinos y la Justicia federal. Ahí está husmeando Ramos Padilla y da la impresión de que por eso se lo quiere destituir”.

Antes de concluir su análisis, Pagni recordó que “durante la campaña electoral, Jaime Durán Barba le propuso a Macri cerrar la AFI” pero que el presidente “no asumió el criterio y puso a Gustavo Arribas” al frente de la Agencia Federal de Inteligencia.

“Esta AFI supongamos que no tiene nada que ver con D’Alessio ni con Bogoliuk, ni con Degastaldi, esos dos comisarios para los que D’Alessio dijo que trabajaba. Supongamos que no tuvieron nada que ver, ¿no se enteraron nada de que todo esto existía? ¿Quién le pagaría todas las operaciones a D’Alessio, 47 bolsas de residuos de documentación de inteligencia? Si no pudieron descubrir que existe D’Alessio, ¿le van a ganar al narcotráfico? Es poco lo que se puede esperar”.