Mayoral negó estar detenido: "estoy perfectamente circulando"

Fotos El propio Mayoral salió a desmentir su presunta detención.

Hoy 11:55 -

SAN JUAN.- Este martes, algunos medios del país indicaron que el ex secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Jorge Mayoral, había quedado detenido en el contexto de la causa 9608/2018 caratulada "De Vido Julio y otros sobre abuso de autoridades y violación de deberes de funcionario público".



Sin embargo, el funcionario negó tal medida y lo hizo señalando que fue una falla del sistema que lo tuvo demorado.

"Permanecí demorado hasta tanto los juzgados a la 7.30 pudieran contestar el requerimiento de la policía y donde le respondieron desde el juzgado que efectivamente lo que decía el sistema no tenía nada que ver con la realidad. Desde el Juzgado les confirmaron que estuve hasta el sábado en Bolivia. Estoy perfectamente circulando y recién pagué el peaje camino a Buenos Aires", señaló Mayoral en Estación Claridad.

El sanjuanino viajó a Bolivia para brindar una capacitación del 10 al 16 de marzo y de ahí viajó rumbo a Pehuajó por la autopista para ver a su mamá que está enferma. En un control caminero le habrían pedido los documentos donde saltó que tenía dos causas judiciales abiertas. Eso le generó la demora pero no habría generado mayor inconveniente y siguió su recorrido en su auto VW Vento.

"Quiero que se queden tranquilos, estamos trabajando y estas cuestiones responden a otra inquietudes. Cuando tengamos la oportunidad de desmentir lo vamos a hacer", subrayó.

Por otro lado, Mayoral subrayó que "esta cuestión de estar en el sistema informático de los argentinos, informa sobre los antecedentes que cada persona tiene".

"En la causa cuaderno, la Cámara Federal 2 me sacó de esa causa y no estoy procesado. El procesamiento me llegó por parte del señor juez pero la Cámara Federal Número 2 me apartó del procesamiento", aclaró.