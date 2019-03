El hijo del santiagueño Cruz, que la “rompe” en Banfield

Hoy 12:07 -

Juan Manuel Cruz no jugó hasta los 17 años y ahora es goleador en Banfield: la llamativa historia del hijo del "Jardinero" Julio Cruz.

Hijo del recordado goleador santiagueño, el "Jardinerito" dio sus primeros pasos en el fútbol con edad de Quinta División, después de terminar el secundario; y hoy es una de las figuras de la Tercera del "Taladro" dirigida por Hugo Donato.

Nacido en Argentina en 1999, Juan Manuel partió junto a su mamá hacia Europa apenas unos meses después de su nacimiento ya que, por ese entonces, su papá se desempeñaba en el Feyernood de Holanda. Luego tendría un breve paso por el Bologna para recalar en el Inter de Milán, club en el que su papá brilló y conseguió ocho títulos. Allí, el pequeño Juan tendría sus primeros contactos con el balón en el Escuelita Infantil del elenco neroazzurro.

Sin embargo, en 2010 cuando el Jardinero colgó los botines tras una temporada en la Lazio, el clan Cruz retornó al país y Juan abandonó la disciplina de la pelota. "Cuando me volví para Argentina dejé de jugar porque mi vieja quería que el diera prioridad al estudio", le confiesa a Martín Luciano Insaurralde, periodista de Infobae.

Sin el fútbol en su vida, Juan transcurrió su adolescencia en, quizá, un ambiente ajeno al que recorren los jóvenes futbolistas que anhelan llegar a Primera. Sus padres lo enviaron al San Jorge de Quilmes, uno de los colegios privados más elegidos por la élite de la zona Sur, pero con una particularidad: estaba un año adelantado. "No sé bien qué pasó, pero cuando vine de Italia me adelantaron un año. Tendría que haber entrado en quinto año de primaria y entré en sexto", explicó.

En 2017 finalizó sus estudios secundarios y, tras un cuatrimestre en la Universidad Católica Argentina estudiando para ser contador, Juan se animó a hacer una prueba en el club del Sur, allí donde su padre había dado sus primeros pasos como futbolista.

Las mejores frases de Juan Manuel:

"Siempre quise jugar al fútbol. Les decía a mis viejos que quería jugar y a los seis meses me cambié al turno noche y vine a Banfield a hacer una prueba. Por suerte quedé y ahora estoy acá. En la facultad había metido cuatro materias de las seis que cursé. Después me empecé a llevar muy mal con los horarios., terminaba a las 11 de la noche y al otro día tenía que levantarme a las 7 para entrenar. Así que no fui más”.

"No sabía cómo era el ambiente del fútbol acá. Nunca había ido a un entrenamiento, nunca había estado en un club y la verdad es que me sorprendió para bien, me gustó bastante y ahora me llevó muy bien con mis compañeros".

"Al principio no tenía muy presente quién era mi viejo. Después, cuando me fui haciendo amigos, venía mi Viejo a verme a los partidos y lo reconocían, ahí empecé a darme cuenta. Siempre traté de llevarlo con calma y de buena manera. Nunca lo sentí como una presión. Siempre hablé con mi Viejo y le dije que no quería que haga nada por mí. Yo quiero hacer mi carrera".

"Mi Viejo siempre me aconseja cómo pararme dentro de la cancha, qué movimientos hacer. Yo trato de escucharlo porque sabe".

"Trato de ser humilde. Hay algunos compañeros que no están en la misma posición económica que estoy yo. También tengo un amigo que ahora tuvo un hijo y yo nada que ver. Siempre me llevé bien con todos y trato de ser buena persona como tiene que ser. Es algo normal, creo yo".

"Siempre me gustó jugar de 9. No sé qué virtudes tengo, pero siempre me gustó la posición: aguantarla, pivotear, ir al gol, todo".

"Siempre me preguntan si conozco a Crespo. Me acuerdo que cuando era chico iba a ver a mi papá a los entrenamientos y estaba Hernán, pero nunca hablé con él".

"La carrera que tuvo mi Viejo es soñada. Jugó en dos clubes conocidos acá en Argentina y después pudo consagrarse en Europa, que no es fácil. Sé que primero tengo que llegar a Primera, pero después en un futuro me gustaría llegar a Europa como hizo él".

"Capaz me anote en algún curso por Internet así mi mamá se queda tranquila y puedo seguir jugando al fútbol".