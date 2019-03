Rosenkrantz: "Los jueces deben ser refractarios a intereses personales y políticos"

Hoy 14:06 -

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, inauguró el año judicial. El discurso se realizó en el Patio de Honor del palacio en calle Talcahuano de Capital Federal.

“No llegamos a nuestra situación de un día para otro. No es el resultado de una fatalidad sino mas bien de una combinación de factores” remarcó el ministro.

Las palabras de Carlos Rosenkrantz no fueron extensas pero apuntaron a la crisis judicial. El titular del máximo tribunal admitió una grave “crisis de legitimidad“.

Rosenkrantz pidió que los jueces sean “refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho“.

Tras la salida de Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz criticó las “estridencias y personalismos” y remarcó que “pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio“. “Sin legitimidad un Poder Judicial no puede ser eficaz en la realización de sus fines característicos“, remarcó el presidente de la Corte.

“Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial“, advirtió Rosenkrantz.

“Creo que por la capacidad de nuestra gente es posible encontrar una solución. Toda crisis de legitimidad es en parte una crisis de confianza. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere entonces que revirtamos esta percepción y, para ello, los jueces debemos mostrar, todos y todos los días, que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana“, remarcó Rosenkrantz.

Rosenkrantz continuó apuntando contra los personalismos y manifestó: “como jueces no debemos buscar el poder. Como he dicho varias veces, la percepción de que somos poderosos no ennoblece sino que mancilla nuestra investidura“.