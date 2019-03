Alfaro defendió a Gallardo: "Hubiera hecho lo mismo"

Notas Relacionadas

Gustavo Alfaro estuvo presente en el Congreso de la Conmebol, defendió a Marcelo Gallardo y criticó a la organización por las sanciones que recibió el entrenador de River durante la última Copa Libertadores.

“Ya lo dije, era técnico de otro equipo, no tenía nada que ver con la competencia, pero me parece que fue un despropósito lo que hicieron con Marcelo. El entrenador es el líder de un grupo y es quien a veces necesita hacer reaccionar o guiar a su equipo”, aseguró el DT de Boca.

Y agregó: “A él lo sancionaron porque bajó en un entretiempo a dar una indicación y yo lo dije públicamente, y lo digo ahora, yo haría exactamente lo mismo por más que no dirija nunca más en mi vida y me echen de por vida. Si mi equipo se está yendo de una competencia, ¿yo me voy a privar de darle una indicación a mi equipo que me parece que es vital?”.

Alfaro considera que los entrenadores reciben una doble sanción “una deportiva y una económica”.

Y cerró: “Creo que debemos cercar esas sanciones en el ámbito de que no nos impida desarrollar nuestro trabajo, que si no podemos estar en un banco de suplentes, podamos ejercer desde un vestuario”.