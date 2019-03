CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de marzo de 2019

20/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TU

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

23.00 MI VIDA ERES TU (CONTINUACIÓN)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF ® 1

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 TICKET AL SHOW

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL RINCON DE LA EMPANADA

TV

19.00 BÁSQUET POR CANAL 14:

OLÍMPICO vs. QUIMSA

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

23.30 EL PODIO





CANAL4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

01.29 LA TRAMPA

03.08 MYSTIKAL

04.44 NORM Y LOS INVENCIBLES

06.28 UN DIOS SALVAJE

08.02 BERNANDO Y BIANCA

09.37 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

09.55 LOCOS POR LAS NUECES

11.34 DUPLICIDAD

14.01 INVENCIBLE

16.00 GREMLINS 2 - LA NUEVA GENERACIÓN

18.01 INVASORES

20.00 INVENCIBLE

22.00 LA VENGANZA DE LA CASA DEL LAGO

TNT

03.37 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

05.39 BUZZ - SEASON 7

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.25 HELLBOY

09.30 RITMO PERFECTO

11.29 PUNTO LÍMITE

13.49 EL AVISPÓN VERDE

16.07 AL FILO DEL MAÑANA

18.19 TOY STORY 3

20.14 HOTEL TRANSYLVANIA 2

22.00 INTERSTELLAR

01.17 FRANCOTIRADOR

TCM

00.26 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS

04.51 LOST

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.34 LA NIÑERA

07.21 LA NIÑERA

07.44 LOST

08.29 LOST

09.13 LOST

09.59 LOST

10.44 CASADOS CON HIJOS

11.33 CASADOS CON HIJOS

11.58 LA NIÑERA

12.21 LA NIÑERA

12.44 LA NIÑERA

13.07 LOST

13.52 LOST

14.36 CASADOS CON HIJOS

15.01 CASADOS CON HIJOS

15.26 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

16.45 CIUDAD EN LLAMAS

18.19 ADICTOS AL AMOR

20.10 ESPANGLISH

22.00 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS

SPACE

03.52 DOOM. LA PUERTA DEL INFIERNO

05.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.24 ÁGUILAS BAJO EL SOL

08.24 CÓDIGO GANSTER

10.08 HIJOS DE LA MAFIA

11.44 ARGO

13.55 ASESINOS SUSTITUTOS

15.30 HIJOS DE LA MAFIA

17.08 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO

CONTRAATACA

19.30 EL REGRESO DEL JEDI

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO





A DÓNDE IR

LA POSTA

(BELTRÁN)

VIERNES 22, A LAS 22, LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y GRUPO

SENTIMIENTO.

TEATRO ADATISE

(LIBERTAD 175)

VIERNES 22, ALAS 22, IRMA, MÚSICA POPULAR.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN

ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

EL VIERNES 29, A LAS 23, OSVALDO Y MATÍAS MARTÍN, INTEGRANTES

DE LOS DEL VINALAR, PRESENTARÁN SU DISCO “TU NOMBRE”

CASA DE LA CULTURA Y DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS 20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

+VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y

ALE CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 20/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

22:20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 20/03 -17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

HASTA EL 20/03- 19:20 (Subt) 21:45

(Subt) 00:10 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 20/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast)

22:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

HASTAEL 20/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 20/03 - 22:20 (Subt)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 20/03 -16:25 (Subt) 19:00

(Subt)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 20/03 - 21:35 (Subt) 00:05

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

MALIGNO APTA 16 años con

leyenda ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00-19:20- 22:00-

22:40

CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP con

leyenda

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLANO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30