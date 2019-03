Santiago ya piensa en el Concentrado Nacional que se desarrollará en la provincia de Santa Fe

Hoy 21:48 - 8 años de Santiago del Estero que derrotó por 31 a 18 a Noreste por la segunda fecha de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil de Rugby, se prepara intensamente para volver al ruedo en la próxima semana en busca del anhelado ascenso a la Zona Campeonato del certamen nacional. Cabe recordar que el quince santiagueño sumó así su primera victoria en el certamen ante el seleccionado de Noreste y ahora el combinado provincial se jugará sus chances de pelear por el ascenso en la última fecha cuando enfrente a Chubut en el Concentrado Nacional que se disputará en la provincia de Santa Fe a partir de la última semana de marzo. Con respecto al par tido que ganó el elenco juvenil, se puede decir que la victoria fue justa porque manejó siempre el score. El primer tiempo del encuentro disputado en cancha de Santiago Lawn Tennis fue muy parejo, con pocas ventajas, aunque el local fue más efectivo para definir ataques y se fue al descanso arriba por 17 a 13 con tries apoyados por Pablo Castillo, Bautista Torresi y Santiago Feito. Sin embargo la visita golpeó de entrada en el complemento y llegó al try que lo puso arriba 18 a 17. Aunque con mucho tiempo por jugar. Santiago empujó y tuvo su premio a los 21 minutos cuando Gustavo Altamiranda apoyó el cuarto try de la tarde para poner arriba nuevamente al local. Cinco minutos más tarde y luego de un buen empuje de los delanteros, el local sentenció el juego con un nuevo try, esta vez por medio de Facundo Falcione. Ahora el equipo trabaja duro para buscar la clasificación en Santa Fe a las finales del certamen.