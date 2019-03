Estrella del Sur y Tricolor animaron duelos muy parejos

Hoy 21:53 - El pasado domingo se disputó la segunda fecha del Torneo Anual “Dr. Gerardo Zamora”, que organiza la Liga de Fútbol Infantil (LIFI). Uno de los partidos más atractivos tuvo como escenario la cancha de la Asociación de Futbolistas Amateurs, donde Estrella del Sur hizo las veces de local ante Tricolor. La paridad fue tal que se repartieron dos triunfos para cada uno y se registró un empate. El dueño de casa se impuso en la 2007 y 2009, mientas que el visitante ganó en la 2006 y 2010. La igualdad se dio en la 2008. Los resultados que se registraron fueron: Categoría 2006: Niños Unidos 1, Estrella Roja 2; Comercio 3, Loquitos por el Fútbol 1; Estrella del Sur 0, Tricolor 2; Santiago Lawn Tennis Club 1, Luis Valoy 2; Golcito 0, Jorge Donis 5 y Sarmiento 1, Ferroviaritos 0. Categoría 2007: Niños Unidos 1, Estrella Roja 1; Comercio 4, Loquitos por el Fútbol 1; Estrella del Sur 4, Tricolor 1; Santiago Lawn Tennis Club 3, Luis Valoy 0; Golcito 0, Jorge Donis 7 y Sarmiento 2, Ferroviaritos 0. Categoría 2008: Niños Unidos 1, Estrella Roja 3; Comercio 3, Loquitos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 3, Tricolor 3; Santiago Lawn Tennis Club 1, Luis Valoy 1; Golcito 0, Jorge Donis 11 y Sarmiento 7, Ferroviaritos 0. Categoría 2009: Niños Unidos 2, Estrella Roja 2; Comercio 3, Loquitos por el Fútbol 0; Estrella del Sur 5, Tricolor 2; Santiago Lawn Tennis Club 4, Luis Valoy 0; Golcito 0, Jorge Donis 3 y Sarmiento 4, Ferroviaritos 0. Categoría 2010: Niños Unidos 0, Estrella Roja 1; Comercio 3, Loquitos por el Fútbol 1; Estrella del Sur 1, Tricolor 3; Santiago LTC 0, Luis Valoy 0; Golcito 0, Jorge Donis 4 y Sarmiento 1, Ferroviaritos 3. El próximo domingo se jugará la tercera fecha, que tiene estos partidos: Loquitos por el Fútbol vs. Sarmiento, Ferroviaritos vs. Santiago Lawn Tennis Club, Luis Valoy vs. Golcito, Jorge Donis vs. Niños Unidos, Estrella Roja vs. Estrella del Sur y Tricolor vs. Comercio.