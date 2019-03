Un testigo confirmó a la policía que escuchó tres disparos

Notas Relacionadas

Un abogado local, involucrado en el crimen mafioso del mecánico

Hoy 00:15 - Al conocerse el grave hecho, los guardianes del orden, bajo las directivas de los fiscales que se encontraban en el lugar, tomaron declaración testimonial a varias personas, entre ellos vecinos colindantes al taller, a los empleados de la obra en construcción ubicada al frente y a familiares. Según se supo, de todos esos testigos hubo una sola persona que admitió haber escuchado al menos tres estruendos, similares a disparos, entre las 9.30 y 10 de la mañana del lunes. Aparentemente los vecinos -quienes conocían desde hace más de 25 años al “Cordobés”- no habrían querido colaborar con las pesquisas. Ante las preguntas de los uniformados solo indicaban que “andaba en cosas raras”. Tanto es así que, una confiable fuente deslizó que una de sus mujeres había aportado información de una supuesta vinculación de la víctima con el comercio ilegal de sustancias tóxicas. Pese a esos dichos, Drogas Peligrosas, que trabajó en la casa, no encontró ningún tipo de estupefaciente. Cabe remarcar que la División Automotores, que realizó la verificación de los rodados que había en el taller, aún no presentó el informe sobre la procedencia legal o ilegal de los motovehículos.