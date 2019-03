“Están matando a la docente”, dijo el abogado de la mujer acusada de abusar de un niño

Hoy 00:53 -

La conducta, los gestos y los dichos de un niño de 3 años congregó ayer a fiscal, defensa, peritos y asistentes, en una cámara Gesell ordenada en torno de una denuncia por supuesto abuso sexual. La madre atribuye a una docente haber abusado del niño, mediante prácticas de neto sesgo sexual. La maestra cayó presa y hoy enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal”, con penas máximas de hasta 20 años de cárcel.

Pese al hermetismo impuesto en el caso, se sabe que participaron de la Cámara Gesell, la fiscal Belkis Alderete, la defensa con Juan José Saín y Agustina Costas, peritos de parte, psicólogos y asistentes. El trámite Trascendió que el niño estuvo con los profesionales casi una hora y veinte minutos.

“Es un chiquito muy inteligente, activo y hábil”, manifestó Saín anoche. Para el letrado, “a nuestro criterio el nene no dijo nada porque no pasó ni hubo nada”. Ahondó: “Hemos permitido que lo acompañe su mamá, pero nada modificó la realidad y es que no le sucedió nada de nada”. “No hubo nada, pero la están matando a la docente”, afirmó el defensor. Según la denuncia interpuesta por la madre del menor, en 2018 la maestra habría abusado del chiquito.

Afirmó que su hijo lamía una muñeca y se hizo “popó”. Luego, habría ensuciado al muñeco con su materia fecal y lanzó el nombre de la señorita. En la interpretación de la madre, ello sonó a una clara muestra de abuso sexual.

No perdió tiempo. Fue al jardín y pidió una reunión. Su temor se lo exteriorizó a la directora, pero la responsable le indicó que todos los docentes son idóneos y pasaron un filtro de prueba exhaustivo.

Sin embargo,la mujer insistió y formalizó la denuncia que devino en la detención de la docente. Los 15 días de detención expiran este fin de semana y la defensa se prepara “para solicitar la urgente falta de mérito”, adelantó Saín.