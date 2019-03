El desnudo total de Miley Cyrus en Instagram

Hoy 09:10 -

Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una foto en donde se la ve completamente desnuda.

En la imagen se puede ver a la cantante recostada sobre una reposera completamente desnuda. "Festival season is here , I’m queer , and ready to party! lets go summer 2019! (traducido al español, "La estación de los festivales está aquí, soy 'queer' y ¡estoy lista para la fiesta! ¡Vamos allá, verano 2019!"), escribió en su publicación que consiguió cerca de los dos millones de 'me gusta'.

