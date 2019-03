Wanchope Ábila: "Me dio tristeza y desazón la lesión de Juanfer Quintero"

Hoy 10:52 -

Ramón Ábila, delantero de Boca, habló de la lesión del volante de River: "Me dio tristeza y desazón la lesión de Quintero, más allá de que esté en el clásico rival, eso no me modifica el pensamiento. Ojalá vuelva de la mejor manera y siga dando el fútbol que él sabe dar", dijo en una entrevista con Súper Mitre Deportivo.

"Juega muy bien. Todos los colombianos juegan bien, nosotros teníamos un gordo el año pasado que jugaba con la 10 y la descocía", agregó en referencia a Edwin Cardona, hoy en Pachuca de México.

Otras frases:

"Existió una reunión entre jugadores y cuerpo técnico, pero no le dijimos a Alfaro que teníamos que ser más ofensivos. Sí le pedimos que sea libre para trabajar, obviamente que todos queremos jugar, pero no queremos que tenga el compromiso de poner a alguno u otro".

"Alfaro no es defensivo, este equipo genera mucho y hace muchos goles. En Huracán también ganábamos partidos por un gol y otros por goleada".

"El año pasado daba la sensación de que el equipo jugaba mal y ganaba con poco. Ahora jugamos mejor. Tenemos que mantener el cero, porque sabemos que en cualquier momento convertimos".

"Hay que aprovechar a un jugador como Bebelo. El año pasado también nos daba fútbol, pero hoy su juego es más vistoso".

“Tevez está bien, mucho mejor. La continuidad le dio goles, confianza y jerarquía que necesitábamos. Podemos jugar juntos los cuatro (junto a Darío Benedetto y Mauro Zárate), pero hay que entrenarlo. La competencia interna está fuerte como siempre, lo bueno es que eso le sirve a todo Boca".

"No tenemos más presión en esta copa que en la anterior. Tenemos que jugar todas las finales que se nos presentan".