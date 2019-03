El Colegio Cristo Rey inicia los festejos por su 25º aniversario

Hoy 13:39 -

El Colegio Cristo Rey, anunció el inicio de los festejos por los 25 años de vida institucional, que se llevarán adelante bajo el lema: “25 años formando jóvenes pensantes, libres y sostenidos en la fe".

El lema elegido guarda relación con las ideas de su fundador, el Presbítero Pedro Fils Pierre, quien desde esos ideales se animó a fundar desde la Parroquia, el Colegio Primario Cristo Rey y en forma concomitante, el Bachillerato Humanista Monseñor Manuel Tatto, que luego adoptaría el nombre de Colegio Cristo Rey, Nivel secundario.



La institución invita a padres, estudiantes, docentes, y a todas aquellas personas que transitaron por esta casa de estudios, como así también a miembros de la comunidad, a participar de la misa de Acción de Gracias que se llevará a cabo el próximo jueves 21 a las 10, en la Parroquia Cristo Rey.



En la oportunidad y siguiendo las enseñanzas del fundador, darán apertura a la Campaña Solidaria de recolección de útiles escolares, para ser compartidos con aquellos niños, niñas y adolescentes que en contextos de mayores dificultades no cuentan con los medios adecuados para llevar adelante procesos educativos de calidad ante la falta de los mismos.



En igual sentido, la Comunidad Educativa se encuentra organizando una serie de actividades para posibilitar el encuentro y la celebración por los primeros 25 años de vida institucional entre todas las generaciones que se nutrieron, aportaron y aportan al crecimiento de este espacio educativo. Entre dichas actividades, figuran convivencias, charlas y talleres para la familia, “la estudiantina retro”, encuentros intergeneracionales de estudiantes y ex estudiantes, jornada con docentes, ex docentes y autoridades; la Maratón de la familia por las calles de la ciudad y la tradicional Fiesta de la Familia entre otras actividades.