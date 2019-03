Changarín reconoció que inventó todo: “Estaba desesperado”

Hoy 17:36 -

NOGOYÁ, Entre Ríos.-Luego de que un fiscal descubriera que José Sánchez estaba mintiendo, el protagonista de esta historia que dio la vuelta al mundo aseguró que todo era cierto. Pero hoy se quebró y admitió: el changarín de Nogoyá mintió. Nunca encontró un bolso con 500 mil dólares y, por lo tanto, tampoco los devolvió.

"Se me dio por inventar algo para que alguien me escuche. Porque acá en Nogoyá hay mucha gente que te promete cosas, que te van a dar trabajo", reconoció entre lágrimas el hombre, de 40 años, en diálogo con TN.

"Creé la hisoria y la estudié, la estudié. La estudié para que en todos los medios salga igual. Fue todo falso para conseguir un trabajo digno, en blanco", añadió.

José explicó que, al hablar con los diferentes medios, fue clave la concentración para contar la historia siempre igual y no cometer errores. También le pidió disculpas al periodista de esa localidad entrerriana a quien engañó antes que a nadie.

Detrás de la mentira viral, una dura realidad

"El sábado se me dio por inventar todo este teatro. Estaba desesperado en una casa abandonada, yo vivo de changas. No me alcanza para nada. Parece que vamos de mal en peor. La única motico que tengo ya no anda más. Tengo dos hijas que educar y no las puedo llevar a la escuela si no tengo moto. Es como que me estoy quebrando, cada vez más para atrás", lamentó el changarín.

"Estoy cansado de que ellas sufran, estoy cansado de que te digan que te van a dar trabajo, te engañan y eso tampco es justo", expresó mientras se abrazaba con su esposa y lloraba sin parar.